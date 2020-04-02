Son Dakika › Güncel › CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu: 'Tarımda yaşlı insanlarımız ekmezse üretemeyiz' - Son Dakika
CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu: "Tarımda yaşlı insanlarımız ekmezse üretemeyiz"
6 saat önce
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlandırılması getirilen yaşlıların, tarımda çalışamaması durumunda, üretimde sıkıntıların yaşanabileceğini bildirdi.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlandırılması getirilen yaşlıların, tarımda çalışamaması durumunda, üretimde sıkıntıların yaşanabileceğini bildirdi.
Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını ile ortaya çıkan sağlık krizini, iş yerlerinin kapanmasıyla ekonomik krizin izlediğini savundu.
Önlem alınmadığı taktirde tarımda da kriz yaşanabileceğini belirten Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:
"Tarımda çalışanların yüzde 60'ından fazlası 65 yaşın üstünde. Tarımsal nüfusumuz yaşlı ve bu insanlarımız da ekmezse, üretemeyiz. Bu üretim nasıl sağlanacak? Sokağa çıkma yasağı olan çiftçilerimiz ekmez ise bu tarlaları kim ekecek? Üretilen ürünler nasıl fabrikalara taşınacak ve işlenecek? Buralarda sorun yaşanmaması için ne tedbirler alınıyor ? "
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:20 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı