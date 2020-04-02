CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu:

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlandırılması getirilen yaşlıların, tarımda çalışamaması durumunda, üretimde sıkıntıların yaşanabileceğini bildirdi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını ile ortaya çıkan sağlık krizini, iş yerlerinin kapanmasıyla ekonomik krizin izlediğini savundu.

Önlem alınmadığı taktirde tarımda da kriz yaşanabileceğini belirten Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Tarımda çalışanların yüzde 60'ından fazlası 65 yaşın üstünde. Tarımsal nüfusumuz yaşlı ve bu insanlarımız da ekmezse, üretemeyiz. Bu üretim nasıl sağlanacak? Sokağa çıkma yasağı olan çiftçilerimiz ekmez ise bu tarlaları kim ekecek? Üretilen ürünler nasıl fabrikalara taşınacak ve işlenecek? Buralarda sorun yaşanmaması için ne tedbirler alınıyor ? "