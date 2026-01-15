CHP Emekliler İçin Mücadele Veriyor - Son Dakika
CHP Emekliler İçin Mücadele Veriyor

CHP Emekliler İçin Mücadele Veriyor
15.01.2026 15:30
CHP, emekli maaşlarının artırılması için TBMM'de mücadele yürütüyor. Açlık sınırı altında yaşam sona ermeli.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Biz 86 milyon için, açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca emeklimiz için bir mücadele veriyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP milletvekilleri ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğünü belirten Başarır, "Öncelikle şunu söyleyeyim; Meclis'te nöbetimiz, sokakta eylemimiz ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise mücadelemiz devam ediyor. Biz 86 milyon için, açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca emeklimiz için bir mücadele veriyoruz. Bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en büyük mücadeleyi partimizin üyeleri veriyor" ifadelerini kullandı.

'NE ASGARİ ÜCRETLİ NE EMEKLİ YAŞAYABİLİYOR'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini belirterek, "Türkiye yeni yeni şeylerle karşı karşıya kalıyor. Türkiye'de yeni bir market açıldı. Bu markette gıdaya ulaşamayan fakir insanlar, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleriyle beslenmeye başladı. Burada örnekler var. Son kullanım tarihi 19.07.2024 olan dilimli tost satılıyor. Bu ürünleri fakir-fukara yemek zorunda kalıyor. Onları bu düzene mahkum edenlere yazıklar olsun. Bu marketlerin sayıları hızla artıyor. Bu Türkiye'nin yeni resmidir. Geçtiğimiz gün Diyanet İşleri Başkanlığı fitre miktarlarını açıkladı. Bir ihtiyaç sahibinin bir günlük yiyeceğinin karşılanması için günlük 240 lira olarak belirlendi. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 28 bin 800 TL. En düşük emekli maaşının 8 bin 800 lira üzerinde, asgari ücretin de üzerinde bir rakam. Ne asgari ücretli ne de en düşük emekli maaşını alan emekliler yaşayabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ali Mahir Başarır, Politika

Son Dakika Politika CHP Emekliler İçin Mücadele Veriyor - Son Dakika

CHP Emekliler İçin Mücadele Veriyor
