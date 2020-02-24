CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel oldu - Son Dakika
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CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel oldu

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Kongresinde yapılan seçimle yeni başkan Recep Taşel oldu.

CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel oldu, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Kongresinde yapılan seçimle yeni başkan Recep Taşel oldu.


CHP İl Kongresinde 4 adayın yarıştığı seçim heyecanında kazanan Recep Taşel oldu. Yapılan seçim sonuçlarına göre, Recep Taşel 302, Abdülkadir Adar 219 oy alırken, Ali Ünal 38, Metin Tomsuk ise 9 oy aldı. Oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından il başkanlığı kesinleşen Taşel'i eski başkan Abdülkadir Adar tebrik etti.


Taşel, Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği ve Sanayi Odası Meclis üyeliği de yapmıştı. - ESKİŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Metin Tomsuk, Eskişehir, Ali Ünal, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
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