CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik: "En Büyük Festivali Sizden Kurtulduğumuz Gün Yapacağız" - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik: "En Büyük Festivali Sizden Kurtulduğumuz Gün Yapacağız"

10.08.2022 22:37
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik: "En Büyük Festivali Sizden Kurtulduğumuz Gün Yapacağız"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik; Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı’nın Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermemesine, “En büyük festivali sizden kurtulduğumuz gün yapacağız” tepkisini gösterdi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik; Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı'nın Zeytinli Rock Festivali'ne izin vermemesine, "En büyük festivali sizden kurtulduğumuz gün yapacağız" tepkisini gösterdi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı'nın, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali'ne "Kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir" gerekçesiyle izin vermemesine tepki gösterdi. Killik sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Asıl derdin gençlerle, gençlerin eğlenmesiyle olduğunu biliyoruz. Konserleri, bahar şenliklerini hatta mezuniyetleri yasaklayarak kültürel savaş açtığınız gençler, eğlence hakkını söke söke alacak. En büyük festivali de sizden kurtulduğumuz gün yapacağız."

YORUMLAR
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Zeytinli Rock Festivali'ne izin çıkmadı! Kaymakam, vatandaşın istemediği açıkladı Zeytinli Rock Festivali'ne izin çıkmadı! Kaymakam, vatandaşın istemediği açıkladı Spor Okulları Balıkesir'de de tüm spor tesislerinde devam ediyor Spor Okulları Balıkesir'de de tüm spor tesislerinde devam ediyor
Kaynak: ANKA

Zeytinli Rock Festivali, Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik: 'En Büyük Festivali Sizden Kurtulduğumuz Gün Yapacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik: "En Büyük Festivali Sizden Kurtulduğumuz Gün Yapacağız" - Son Dakika
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