Seçimin faturası ona kesildi! Onursal Adıgüzel istifa etti - Son Dakika
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Seçimin faturası ona kesildi! Onursal Adıgüzel istifa etti

15.05.2023 23:56

Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adıgüzel, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim akşamı seçim sonuç ekranı yayınlamadıkları için gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt vermişti. Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Adıgüzel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU GÖREVDEN ALDI

Bu açıklamadan saatler sonra ise CHP'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Alınan kararı gazeteci İsmail Saymaz Sözcü televizyonu yayınında duyurdu.

ONURSAL ADIGÜZEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından kararı doğruladı. Görevden ayrıldığını açıklayan Adıgüzel, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum." ifadelerini yazdı.

Seçimin faturası ona kesildi! Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı
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Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçimin faturası ona kesildi! Onursal Adıgüzel istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçimin faturası ona kesildi! Onursal Adıgüzel istifa etti - Son Dakika
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