Seçimin faturası ona kesildi! Onursal Adıgüzel istifa etti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim akşamı seçim sonuç ekranı yayınlamadıkları için gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt vermişti. Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Adıgüzel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU GÖREVDEN ALDI

Bu açıklamadan saatler sonra ise CHP'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Alınan kararı gazeteci İsmail Saymaz Sözcü televizyonu yayınında duyurdu.

ONURSAL ADIGÜZEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından kararı doğruladı. Görevden ayrıldığını açıklayan Adıgüzel, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum." ifadelerini yazdı.