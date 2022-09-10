Seyit Torun'dan Ömer Çelik'e: "Tarihi 'Keşke Yunan Kazansaydı' Diyenlerden Öğrenenlerden Alacak Dersimiz Yoktur" - Son Dakika
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Seyit Torun'dan Ömer Çelik'e: "Tarihi 'Keşke Yunan Kazansaydı' Diyenlerden Öğrenenlerden Alacak Dersimiz Yoktur"

10.09.2022 16:00
Seyit Torun'dan Ömer Çelik'e: "Tarihi 'Keşke Yunan Kazansaydı' Diyenlerden Öğrenenlerden Alacak Dersimiz Yoktur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümüyle ilgili olarak “Tarihi, ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyenlerden öğrenenlerden alacak dersimiz yoktur! Bizim yerimiz milli mücadele safları, yurdumuz Atatürk Cumhuriyeti’dir” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümüyle ilgili olarak "Tarihi, 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlerden öğrenenlerden alacak dersimiz yoktur! Bizim yerimiz milli mücadele safları, yurdumuz Atatürk Cumhuriyeti'dir" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne ilişkin ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Torun'un paylaşımı şöyle:

"İzmir'in kurtuluş coşkusuna ortak olamayanlar, hazımsızlıkta birbiriyle yarışıyor. Şunu unutma Ömer Çelik: Tarihi, 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlerden öğrenenlerden alacak dersimiz yoktur! Bizim yerimiz milli mücadele safları, yurdumuz Atatürk Cumhuriyeti'dir."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla düzenledikleri törende dün "Yüz yıl önceydi, bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri kadınları çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar" demişti. Soyer'in bu sözleri, Milli Mücadele sırasında İstanbul'u terk eden Padişah Vahdettin için kullandığı yorumu yapılmıştı. Padişah Vahdettin, 9 yaşındaki şehzade Ertuğrul Efendi ve 10 kişilik kafileyle birlikte 17 Kasım 1922 tarihinde Dolmabahçe Saat Kulesi önündeki rıhtıma ve oradan da İstanbul İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harington'la birlikte rıhtımdaki bir istimbotla açıkta bekleyen İngiliz Malaya zırhlısına çıktı. İngiliz Amiral Sir de Brock tarafından karşılanan Vahdettin İstanbul'dan ayrıldı.

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Kaynak: ANKA

Seyit Torun, Ömer Çelik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyit Torun'dan Ömer Çelik'e: 'Tarihi 'Keşke Yunan Kazansaydı' Diyenlerden Öğrenenlerden Alacak Dersimiz Yoktur' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyit Torun'dan Ömer Çelik'e: "Tarihi 'Keşke Yunan Kazansaydı' Diyenlerden Öğrenenlerden Alacak Dersimiz Yoktur" - Son Dakika
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