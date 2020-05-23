CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Uluslararası alanda tanınmayan sözde Yukarı Karabağ Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ve yasal dayanaktan tamamen yoksun cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini dünyanın pandemiyle uğraştığı bir zamanda kalkışılmış fırsatçı bir provokasyon olarak nitelendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki sözde seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan toprağı olan Yukarı Karabağ'da seçim düzenlenerek yeni bir parlamento ve devlet başkanı belirlendiğini, seçilen kişinin 21 Mayıs'ta yemin ederek sözde görevine başladığını belirten Çeviköz, bunun, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağ sorununu derinleştiren, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı ve sorumsuzca atılmış bir adım olduğunu vurguladı.

Açıklamasında, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların, yeni gerginlikler yaratılarak ve barışçıl girişimler sabote edilerek değil, diplomasiyi önceleyerek çözülebileceğine dikkati çeken Çeviköz, şunları kaydetti:

"Bu nedenle uluslararası alanda tanınmayan sözde Yukarı Karabağ Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ve yasal dayanaktan tamamen yoksun cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini, dünyanın pandemiyle uğraştığı bir zamanda kalkışılmış fırsatçı bir provokasyon olarak nitelendiriyoruz. Bahse konu seçimlerle Yukarı Karabağ'ın nihai statüsünü belirleyeceğini düşünenlere büyük bir yanılgı içinde olduklarını hatırlatır, AGİT Minsk Grubu'nun Yukarı Karabağ sorunu başta olmak üzere Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunları barışçıl yollarla kalıcı bir çözüme kavuşturma yönündeki çabalarını desteklediğimizi bir kez daha vurgularız. Bu bağlamda, Azerbaycan ve Ermenistan yetkilileri arasındaki doğrudan görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor ve bu görüşmelerin devamının iki ülke arasındaki sorunların çözümüne katkı yapacağını düşünüyoruz."