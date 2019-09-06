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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Açıklaması

35 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz beraber olacağız, birlikte olacağız, kavga etmeyeceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz beraber olacağız, birlikte olacağız, kavga etmeyeceğiz. Gerilimi olabildiğince toplumdan uzağa taşıyacağız. Yani siyasette gerilim ve kavga olmasın. Benim istediğim budur." dedi.

Kılıçdaroğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Aydın'da Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti, ardından belediye önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'de işsizlik ve yoksulluk olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bütün bunların akılcı bir yöntemle aşılabileceğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Demokrasiyi birlikte savunursak, demokrasinin erdemini irfanını herkese anlatabilirsek emin olun Türkiye bütün bu zorlukları aşabilir. Niye aşmasın. Biz beraber olacağız, birlikte olacağız, kavga etmeyeceğiz. Gerilimi olabildiğince toplumdan uzağa taşıyacağız. Yani siyasette gerilim ve kavga olmasın. Benim istediğim budur. Niye kavga ediyoruz, ne için gerilim var, işsizlik var? Ne için işçi, emekli memnun değil? Bütün bunları masaya yatırmamız lazım."

Kılıçdaroğlu, doğruların arkasında durulması gerektiğine işaret etti.

Sadece kendisine değil herkese görev düştüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hiç kimseyi suçlamıyorum. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime de bir sözüm yok. Sözüm Türkiye'yi yönetenlere." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Nazilli Belediye binasına girişi sırasında ilçede görev yapan bir gazetecinin içeriye alınmaması üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Kılıçdaroğlu daha sonra Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden ile Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'yı makamında ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, kavga, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:28 Kaynak: AA
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