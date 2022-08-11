CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara 'nın Çankaya ilçesinde yer alan Tatbikat Sahnesi'nde oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bir süredir İzmir 'de hastanede tedavi gören ve geçen ay yaşamını yitiren Beşikçioğlu'nun babası Bahaettin Beşikçioğlu için taziyelerini iletti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: 'YSK'da olmayan veriler bizde var' demesi çok sorunlu bir ifadedir

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Erdal Beşikçioğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan Babası Bahaettin Beşikçioğolu'nu Kaybeden Erdal Beşikçioğlu'na Taziye Ziyareti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.