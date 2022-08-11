Kılıçdaroğlu'ndan Babası Bahaettin Beşikçioğolu'nu Kaybeden Erdal Beşikçioğlu'na Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Babası Bahaettin Beşikçioğolu'nu Kaybeden Erdal Beşikçioğlu'na Taziye Ziyareti

11.08.2022 17:46
Kılıçdaroğlu'ndan Babası Bahaettin Beşikçioğolu'nu Kaybeden Erdal Beşikçioğlu'na Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay babası Bahaettin Beşikçioğlu'nu kaybeden ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Beşikçioğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay babası Bahaettin Beşikçioğlu'nu kaybeden ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Beşikçioğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Tatbikat Sahnesi'nde oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bir süredir İzmir'de hastanede tedavi gören ve geçen ay yaşamını yitiren Beşikçioğlu'nun babası Bahaettin Beşikçioğlu için taziyelerini iletti.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Erdal Beşikçioğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Babası Bahaettin Beşikçioğolu'nu Kaybeden Erdal Beşikçioğlu'na Taziye Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Babası Bahaettin Beşikçioğolu'nu Kaybeden Erdal Beşikçioğlu'na Taziye Ziyareti - Son Dakika
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