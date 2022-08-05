Kılıçdaroğlu ODTÜ'lüleri Kutladı Boğaziçi'ne de Mezuniyet Töreni İstedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'nün yeni mezunlarının yarın Devrim Stadyumunda kutlama yapmasına izin çıkmasını anımsatarak, "Rektörlük yerleşkeye girişlere 'birinci derece aile yakını' kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok" dedi. Kılıçdaroğlu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin de yanında olduğunu kaydetti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bu gece yaptığı açıklamada, ODTÜ mezunlarının yarın Devrim Stadyumunda kutlama yapacak olmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Yarın ODTÜ'de Devrim Stadyumu'nda öğrenciler mezuniyetlerini kutlayacaklar, bu güzel. Rektörlük yerleşkeye girişlere 'birinci derece aile yakını' kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok.

Gençler ve aileleri mezuniyeti gönüllerince kutlasınlar. Gençlerin gözlerinden öpüyorum, hepsini tebrik ediyorum!

Aynı hakkı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden de çaldılar, fakülte binalarına indirgediler mezuniyeti. Öğrenci ve veliler bir araya gelemedi. Boğaziçi öğrencileri de yapacağız derlerse yanlarındayım."