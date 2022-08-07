Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlere Çağrı: "Kariyer Sınavı Rencide Edici Olduğu İçin Daha Makul Bir Çözüm Bulmak Üzere Çağrı Yapmıştım. Yanaşmadılar. - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlere Çağrı: "Kariyer Sınavı Rencide Edici Olduğu İçin Daha Makul Bir Çözüm Bulmak Üzere Çağrı Yapmıştım. Yanaşmadılar.

07.08.2022 20:28
Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlere Çağrı: "Kariyer Sınavı Rencide Edici Olduğu İçin Daha Makul Bir Çözüm Bulmak Üzere Çağrı Yapmıştım. Yanaşmadılar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlere; “Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin” çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlere; "Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin" çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında getirilen uzman öğretmen ve başöğretmen kariyer basamakları sınavına yönelik 29 Temmuz'da yaptığı açıklamayı anımsattı. Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz."

Kılıçdaroğlu, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Öğretmenlik kutsal meslek, öğretmenler de değerlimiz. Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış. İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum. Çağırımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur."

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Kaynak: ANKA

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlere Çağrı: 'Kariyer Sınavı Rencide Edici Olduğu İçin Daha Makul Bir Çözüm Bulmak Üzere Çağrı Yapmıştım. Yanaşmadılar. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlere Çağrı: "Kariyer Sınavı Rencide Edici Olduğu İçin Daha Makul Bir Çözüm Bulmak Üzere Çağrı Yapmıştım. Yanaşmadılar. - Son Dakika
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