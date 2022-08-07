Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlere Çağrı: 'Kariyer Sınavı Rencide Edici Olduğu İçin Daha Makul Bir Çözüm Bulmak Üzere Çağrı Yapmıştım. Yanaşmadılar.

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Mutlu, Korkut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu, Gazeteci Zafer Mutlu'nun Kayınvalidesi Sevim Korkut'un Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika

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