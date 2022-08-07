Kılıçdaroğlu, Gazeteci Zafer Mutlu'nun Kayınvalidesi Sevim Korkut'un Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Gazeteci Zafer Mutlu'nun Kayınvalidesi Sevim Korkut'un Cenaze Törenine Katıldı

07.08.2022 21:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; gazeteci Zafer Mutlu’nun, yaşamını yitiren kayınvalidesi Sevim Korkut için Kadıköy Fenerbahçe Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; gazeteci Zafer Mutlu'nun, yaşamını yitiren kayınvalidesi Sevim Korkut için Kadıköy Fenerbahçe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Zafer Mutlu'nun hayatını kaybeden kayınvalidesi Sevim Korkut için Kadıköy Fenerbahçe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

YORUMLAR
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere çağrı: Kariyer sınavına girmeyin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere çağrı: Kariyer sınavına girmeyin Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlere Çağrı: 'Kariyer Sınavı Rencide Edici Olduğu İçin Daha Makul Bir Çözüm Bulmak Üzere Çağrı Yapmıştım. Yanaşmadılar. Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlere Çağrı: 'Kariyer Sınavı Rencide Edici Olduğu İçin Daha Makul Bir Çözüm Bulmak Üzere Çağrı Yapmıştım. Yanaşmadılar.
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Mutlu, Korkut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Gazeteci Zafer Mutlu'nun Kayınvalidesi Sevim Korkut'un Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Gazeteci Zafer Mutlu'nun Kayınvalidesi Sevim Korkut'un Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
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