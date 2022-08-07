Kılıçdaroğlu, Gazeteci Zafer Mutlu'nun Kayınvalidesi Sevim Korkut'un Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; gazeteci Zafer Mutlu'nun, yaşamını yitiren kayınvalidesi Sevim Korkut için Kadıköy Fenerbahçe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Zafer Mutlu'nun hayatını kaybeden kayınvalidesi Sevim Korkut için Kadıköy Fenerbahçe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.
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