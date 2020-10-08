CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti
08.10.2020 12:01
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracıyla gelişi ve karşılanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu DEVA Partisi genel merkez binasına girişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın birlikte görüntüsü ANKARA - CHP Genel Başkanı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracıyla gelişi ve karşılanması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu DEVA Partisi genel merkez binasına girişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın birlikte görüntüsü ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
Son Dakika Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüs aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Lille, Roma'dan Zeki Çelik için son gün gelen 12 milyon euroluk teklifi reddetti İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Bir aile dramı! Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu