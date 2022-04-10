Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu

10.04.2022 22:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar masasında oturması Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi Programdan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar masasında oturması

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Dua edilmesi

Programdan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen iftar programında emekli emniyet mensuplarıyla buluştu.

Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu
Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu
Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu
Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu
Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu
Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu
Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu - Son Dakika


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