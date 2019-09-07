CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hiçbir güç beni durduramaz"

- "Ben sorunları söyleyince bana kızıyorlar ama ben bunların hepsi çözülene ve bu ülkeye huzur gelinceye kadar mücadelemi yapacağım"

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Mehmet Barlas-Onur Durmuş

AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede herkesin mutlu olması için ne gerekiyorsa yapacağım ve mücadele edeceğim. Hiçbir güç beni durduramaz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ı makamında ziyaret etti. Kendisine Aydın'a özgü incir sepeti hediye edilen Kılıçdaroğlu, çıkışta belediye önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Aydın'ın doğası ve iklimiyle birçok güzelliğe sahip olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, doğanın korunması konusunda mücadele eden sivil toplum örgütlerine her zaman destek olacaklarını söyledi. Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Çiftçi de, esnaf da, sanayici de, işçi de hayatından memnun olmalı. Sorunlarından arınmış bir Türkiye inşa edebilirsek, hepimiz mutlu olacağız. Bizim görevimiz, sorunlarınmış bir Türkiye. Bunu yapabilir miyiz? Elbette yapabiliriz. Ben tek başına yapabilir miyim, elbette hayır. Beraber yapacağız, çünkü demokrasilerde olduğu gibi gücü milletten alacağız. Yani sizde alacağız, siz güç verdiğiniz sürece bun bunu yapmaya hazırım" diye konuştu.

"Sorunları biliyoruz ve çözeceğiz"

Türkiye'nin gerek yurt içi gerekse yurt dışı sorunlarının hepsini bildiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Ben sorunları söyleyince bana kızıyorlar ama ben bunların hepsi çözülene ve bu ülkeye huzur gelinceye kadar mücadelemi yapacağım. Bütün sorunları biliyoruz ve çözeceğiz. Çözmek için de en büyük desteği sizden alacağız. Kadınıyla erkeğiyle toplumun tüm kesimleriyle birlikte yapacağız. Bu ülkede herkesin mutlu olması için ne gerekiyorsa yapacağım ve mücadele edeceğim. Hiçbir güç beni durduramaz. Sadece ve sadece güvenin. Beraber yola çıktık, yine hep birlikte Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz. Bu yöneticiler bunu yapamıyor, bunlar ülkenin başını beladan belaya sokuyor. Bu ülke, en zor gün ve koşullarda bile kendi bağımsızlığını sağlamıştır. Umutsuzluğa kapılma hakkımız yok, çünkü şuan daha iyi noktadayız. Yeter ki demokrasiye inanalım, yeter ki bizim gibi düşünenleri yanımıza alalım"