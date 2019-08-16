CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Yozgat
ve Nevşehir
'de bazı ziyaretlerde bulundu.
Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş
ilçesindeki Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 56'ncı Ulusal, 30'uncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri
ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nin ardından Yozgat'a geçti.
Burada Çayıralan
Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Ömer Codar
ve partililerle görüşen Kılıçdaroğlu, ardından Uzunlu
Belediyesine geçti.
Nevşehir'e de gelen Kılıçdaroğlu, Avanos
Belediyesini ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yarın Gülşehir
'de partisinin il başkanları toplantısına katılacağı belirtildi.