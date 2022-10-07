CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "80 Günde Devr-i Alem" saha çalışmasını değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "80 Günde Devr-i Alem" saha çalışmasını değerlendirerek, " İstanbul'un sorunlarını bilmiyor değildik ama bir güncellemeye ihtiyaç vardı. 3 yıl önce İstanbullularla konuştuğumda en temel sorunların başında göçmen ve uyuşturucu sorunu vardı. Şimdi ekonomik sorunlar bunların önüne geçti." dedi.

Altay, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, İl Başkanlığınca yürütülen "80 Günde Devr-i Alem" saha çalışması programının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bu projenin bir benzerinin daha sonra AK Parti tarafından "Yüz yüze 100 gün" adıyla başlatıldığını savunan Altay, "80 Günde Devr-i Alem" saha çalışması programı kapsamında 2 milyon 600 bin eve gidildiğini ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Yürütülen çalışmalardan dolayı parti teşkilatını tebrik eden Altay, "Seçmenle sokakta denk gelmemizden ziyade kapısına gitmemiz çok önemli. İstanbul'un sorunlarını bilmiyor değildik ama bir güncellemeye ihtiyaç vardı. 3 yıl önce İstanbullularla konuştuğumda en temel sorunların başında göçmen ve uyuşturucu sorunu vardı. Şimdi ekonomik sorunlar bunların önüne geçti. Ama halen mülteci, sığınmacı sorunu can yakıcı bir şekilde devam ediyor. Tespit ettiğimiz güncellenmiş sorunları, İstanbulluların yaşadığı sıkıntıyı artık biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay, TBMM'nin 27. yasama döneminde 42 bin 240 yazılı soru önergesi verdiklerini, bunların 13 bininin İstanbul'un sorunlarına ilişkin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"TBMM'de 3 bin 638 araştırma önergesi vermişiz. 27. dönemde verdiğimiz araştırma önergelerinden sadece 11 araştırma komisyonu kuruldu. Milletin derdiyle dertlenmeyen bir Meclis, Meclis değildir. Anayasadan kopmadık. 109 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 85'ini, Meclis'te yapılan 114 kanundan 89'unu Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Bundan mutlu değiliz, meraklısı da değiliz. Ama çıkan kanunların neredeyse tamamı Anayasaya aykırıdır. Çıkan kanunların neredeyse tamamı bir avuç zengin için çıkıyor. Sadece kur korumalı mevduattan dolayı 80 milyar hazine ödedi. Bir o kadar da Merkez Bankası. Yani yaklaşık 150 milyar lira hazineden para çıktı."

İstanbul'un sorunları

Engin Altay, İstanbul'da göçmen sorunu olduğunu dile getirerek, "İki yıl içinde İstanbul'u temizleyeceğiz. Bunun lamı cimi yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir göçmen politikası yok. Üç milyon, dört milyon insanı İstanbul'un ve Türkiye sokaklarına, mahallelerine serbestçe koyamazsınız. Savaştan, yangından, bombadan kaçan insana yardımcı olalım. Güvenli bölge tesisi mümkün. Buralara kamp yapalım, barınma, beslenme, sağlık, eğitim, bütün bu hizmetleri verelim. Ama mahallelerin ve sokakların huzurunu bozmayalım." değerlendirmesini yaptı.

Uyuşturucunun artmasının bir nedeninin de sığınmacılarla ilgili olduğunu savunan Altay, "Uyuşturucu meselesini nasıl çözeriz? Bal gibi çözeriz. Kandırılmış çocukları yakalayıp hapse atmak marifet değil. Uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmeyeceğiz. ve uyuşturucu baronlarının hepsini hak ettikleri kodese tıkacağız. Hangi bakanla fotoğraflar olursa olsun." diye konuştu.

"Melen Barajı" konusunu ekimde mutlaka Meclis gündemine getireceklerini söyleyen Altay, "İsteniyor ki İstanbul susuz kalsın, İstanbul'da su sorunu çıksın, biz de buradan CHP'ye, İmamoğlu'na kara çalalım. Devletin daha fazla soyulmasına da tahammül etmiyoruz. Milletin de artık buna tahammül göstereceğine inanmıyorum. CHP ailesi bir bütündür ve Türkiye'ye tam demokrasiyi getirinceye kadar da bütün engellemelere rağmen siyasi mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ev ziyaretleri sürecek

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ise İstanbul'da vatandaşlara yaptıkları ziyaretlerde kendilerine iletilen sorunları Meclis'e taşıdıklarını anlattı.

Kanun teklifleri, araştırma ve soru önergeleriyle vatandaşların sorunlarını Meclis'e taşıdıklarını dile getiren Özdemir, 27. yasama döneminde 1211 kanun teklifi verdiklerini, araştırma önergelerinin 49'unun genel kurul gündemine geldiğini ve reddedildiğini aktardı.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu da "80 Günde Devr-i Alem" saha çalışması kapsamında İstanbul'da bulunan 4 milyon 502 bin 560 hanenin, dün gece saat 23.00 itibarıyla 2 milyon 622 bin 459'unu ziyaret ettiklerini ve ev ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. ???????