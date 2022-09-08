Engin Özkoç: Erdoğan, Ege Adaları Lozan'a Rağmen Cephanelik Haline Gelinceye Kadar Neredeydin - Son Dakika
Üye Girişi

Engin Özkoç: Erdoğan, Ege Adaları Lozan'a Rağmen Cephanelik Haline Gelinceye Kadar Neredeydin

08.09.2022 11:08
Engin Özkoç: Erdoğan, Ege Adaları Lozan'a Rağmen Cephanelik Haline Gelinceye Kadar Neredeydin

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ege adalarına ilişkin açıklamasına, “Erdoğan, Ege adaları Lozan’a rağmen cephanelik haline gelinceye kadar neredeydin? Şimdi adaların işgal edildiğini itiraf ediyorsun. Samimi ol! Türkiye’nin menfaatlerinin yanında ol” tepkisini gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege adalarına ilişkin açıklamasına, "Erdoğan, Ege adaları Lozan'a rağmen cephanelik haline gelinceye kadar neredeydin? Şimdi adaların işgal edildiğini itiraf ediyorsun. Samimi ol! Türkiye'nin menfaatlerinin yanında ol" tepkisini gösterdi.

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ege adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği" yönündeki açıklamasını eleştirdi. Özkoç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın adaları silahlandırması konusunda başından beri netiz, başından beri Türkiye'nin menfaatlerini savunuyoruz. Erdoğan, Ege adaları Lozan'a rağmen cephanelik haline gelinceye kadar neredeydin? Şimdi adaların işgal edildiğini itiraf ediyorsun. Samimi ol! Sadece konuşma, uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye'nin menfaatlerinin yanında ol!"

ERDOĞAN, "ADALARI İŞGAL ETMENİZ FİLAN BİZİ BAĞLAMAZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te, Yunanistan'ın S-300 Hava Savunma Sistemi'ne ait füzeleri Türk savaş uçaklarına kilitlemesine ilişkin, "Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var: İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz" demişti.

YORUMLAR
500
Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik, 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine karşı çıktı Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik, 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine karşı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz' mesajına Yunanistan'dan bir hadsiz yanıt daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz' mesajına Yunanistan'dan bir hadsiz yanıt daha
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Engin Özkoç, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engin Özkoç: Erdoğan, Ege Adaları Lozan'a Rağmen Cephanelik Haline Gelinceye Kadar Neredeydin - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:27:05. #1.11#
SON DAKİKA: Engin Özkoç: Erdoğan, Ege Adaları Lozan'a Rağmen Cephanelik Haline Gelinceye Kadar Neredeydin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement