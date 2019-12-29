CHP Hanönü İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Hanönü İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

CHP Hanönü İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı

6 saat önce

CHP Hanönü İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı.

CHP Hanönü İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı, System.String[]

CHP Hanönü İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı.

Hanönü Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mevcut ilçe başkanı Çetin Metin Karakoç'un tek listeyle girdiği kongrede yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Yönetim Kurulunda Mustafa Karakoç, Satılmış Hasgül, Hüseyin Yücel, Cevat Özkan, Hasan Özcan, Hasan Gülmez, Gönül Gökırmak, Selahattin Özcan, İbrahim Erol ve Arif Çamlı yer aldı.

Kongreye CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Günal Genç, Abana İl Genel Meclis Üyesi Ercan Öztürk, Daday İl Genel Meclis üyesi Atilla Bayram Pirci, Taşköprü CHP İlçe başkanı Özkan Kesgin ve partililer katıldı.

Kullanılan oyların tamamını alan Çetin Metin Karakoç güven tazeledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Çetin Metin, Hanönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:22 Kaynak: AA
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