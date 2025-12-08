CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu: Hiç Kimse Bu İnsanları Buradan Çıkaramaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu: Hiç Kimse Bu İnsanları Buradan Çıkaramaz

08.12.2025 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay’ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi’nde konteyner kentin AFAD tarafından boşaltılmak istenmesine CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu tepki gösterdi. Mullaoğlu, "İnsanları sokağa atma hakkınız nereden geliyor? Gerçekten akıl tutulması yaşıyoruz. ‘Tahliye olun.’ Tamam tahliye olunca nereye gidecek? Gerekirse burada sabahlara kadar binlerce insana çağrı yapacağım ama hiç kimse bu insanları buradan çıkaramayacak" dedi.

Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi'nde konteyner kentin AFAD tarafından boşaltılmak istenmesine CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu tepki gösterdi. Mullaoğlu, "İnsanları sokağa atma hakkınız nereden geliyor? Gerçekten akıl tutulması yaşıyoruz. 'Tahliye olun.' Tamam tahliye olunca nereye gidecek? Gerekirse burada sabahlara kadar binlerce insana çağrı yapacağım ama hiç kimse bu insanları buradan çıkaramayacak" dedi.

Hatay'ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi'nde, öğretmenlerin yoğunlukta olduğu ve depremzedelerin kaldığı konteyner kent AFAD tarafından boşaltılmak isteniyor. Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı.

"Kış koşullarında buranın boşaltılması isteniyor"

İlk söz alan Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Geçici Konaklama Merkezi'nde birçok öğretmen ve vatandaşların konakladığını belirterek, "AFAD tarafından hızlı bir şekilde buranın boşaltılması isteniyor. Kış koşullarındayız, birçok arkadaşımızın evi rezerv alanda ve daha tamamlanmamış. Hak sahibi olan birçok öğretmen ve yurttaş var, yine birçok yurttaşımızın evinin güçlendirilmesi bitmedi. Kış koşullarında buranın boşaltılması isteniyor. Burada kalan yurttaşlar ve öğretmen arkadaşlarımız çocuklarını da yakın bir okula gönderiyorlar. Burada kalıcı konutlar bitmeden, bu koşullarda buranın tahliye edilmesini doğru bulmuyoruz. Burada yapılacak tahliye öğretmen arkadaşları olumsuz etkileyecek" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse 21 metrekare kutuda gönüllü kalmıyor"

Tıraş, "hiçbir yurttaş ve öğretmenin 21 metrekare teneke kutularda gönüllü kalmadığını, zor durumda olduğu için kaldığını, yetkililerden taleplerinin tahliye sürecinin yaza bırakılması olduğunu" belirtti.

Erken bir tahliyenin hem eğitim öğretimi olumsuz etkileyeceğini hem de yurttaşların olumsuz etkileneceğini vurgulayan Tıraş, şunları söyledi:

"Yeni gelen 4 bin 500 arkadaşımız tayin isteyecek, birkaç hafta sonra norm fazlası arkadaşlarımızın ataması yapılacak, bu arkadaşlarımızın hangi ilçeye hangi ile gideceği de belli değil. Bu süreçte bir taraftan ev bulmak zor, ev bulunursa eşya bulmak zor, ev ve eşya bulunsa da ulaşım sorunu çözmek çok zor. Bu süreçte kimse kimseye ev vermez, bu bölgede yeteri kadar ev olmadığını hepimiz biliyoruz. Yetkililere buradan sesleniyoruz; bu tahliye işi yaz sürecine bırakılmalıdır."

CHP'li Mullaoğlu: "İnsanları sokağa atma hakkınız nereden geliyor?"

Özgür Tıraş'tan sonra konuşan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, "21 metrekare kutu" içinde kimsenin oturmaya çok hevesli olmadığını belirterek, yetkililere seslendi. Bu ilde çok büyük bir deprem olduğuna işaret eden Mullaoğlu, kimsenin keyfinden burada oturmadığını vurguladı. Tahliye olan insanların nereye gideceğini soran Mullaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Siz buradan çıktıktan sonra insanlara yer göstermiyorsunuz. İnsanları sokağa atma hakkınız nereden geliyor? Peki siz bu gücü kimden alıyorsunuz? Gerçekten akıl tutulması yaşıyoruz. 'Tahliye olun' tamam tahliye olunca nereye gidecek? Çocuğunu en yakın okula göndermiş. Bu muameleyi kabul etmek mümkün değil. Dolayısıyla bu yapılan kararın acilen geri alınmasını istiyorum. Şunun tekrar altını çizmek istiyorum; kış koşullarında bu insanları kimse tahliye edemez. Gerekirse burada sabahlara kadar binlerce insanın çağrı yapacağım ama hiç kimse bu insanları buradan çıkaramayacak."

Kaynak: ANKA

SERVET MULLAOĞLU, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Aybüke Yalçın, Milletvekili, Turunçlu, Politika, Defne, Hatay, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu: Hiç Kimse Bu İnsanları Buradan Çıkaramaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:28:17. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu: Hiç Kimse Bu İnsanları Buradan Çıkaramaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.