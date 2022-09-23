Canan Kaftancıoğlu'nun, Fahrettin Altun'un Evinin Fotoğrafının Çekilmesi Nedeniyle Yargılandığı Davanın Duruşması 10 Mart'a Ertelendi

GAYE ŞEYMA CAN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin yanındaki arsanın fotoğraflarının çekilmesi nedeniyle 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme' suçundan yargılandığı davanın duruşması, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkındaki beraat kararının kesinleşmesinin beklenmesine karar verilerek 10 Mart 2023'e ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin yanındaki arsanın fotoğraflarının çekilmesi nedeniyle Canan Kaftancıoğlu'nun 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına bugün devam edildi. Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık avukatları katıldı.

"17. ASLİYE CEZA MAHEKEMESİ'NİN KARARININ KESİNLEŞMESİNİ BEKLEMEYE GEREK YOK"

Kaftancıoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, "Müvekkilimiz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tek bir fiilden üç ayrı suç üretilmiştir. Bu suçlamalara ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine rağmen sulh ceza hakimliğince karar kaldırılmıştır. Bu kararı hukuka aykırı bulduğumuzu başından beri belirtiyoruz" dedi. Dosyayla ilgili bütün tanıkların dinlendiğini belirten Demir, Dosyamıza ilişkin büyün kanıtlar toplanmıştır, gerekli tanıklar dinlenmiştir. Müvekkilimiz, olayın hiçbir yerinde yoktur. 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar da ortadadır, kesinleşmesinin beklenmesine gerek yoktur. Önceki celselerde de mahkemenizce verilen birleştirme yazısı reddedilmiştir" diyerek dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesini talep etti.

DURUŞMA 10 MART 2023'E ERTELENDİ

Mahkeme, sanık avukatlarının taleplerinin reddine ve Suat Özçağdaş hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan ve beraatla sonuçlanan 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın akıbetinin sorulmasına karar verdi. Duruşma, 10 Mart 2023 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, 21 Nisan 2020'de, Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin fotoğrafını çektiği, bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği savunuldu. Altun'un avukatının savcılığa başvurarak Suat Özçağdaş'ın Canan Kaftancıoğlu tarafından azmettirildiğini belirtip şikayetçi olduğu kaydedildi. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.