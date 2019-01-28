CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu İstifasını Geri Çekti
56 dakika önce
İstanbul DHA CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi Twitter hesabından attığı 2 tweetle il başkanlığı görevinden istifasını geri çektiğini açıkladı.
İstanbul
DHA CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
, resmi Twitter
hesabından attığı 2 tweetle il başkanlığı görevinden istifasını geri çektiğini açıkladı.
Kaftancıoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:
1- Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım.
2. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul'a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum.
Görüntü dökümü:
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-twitterdan paylaşılan fotoğraf
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:35 Kaynak: DHA
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