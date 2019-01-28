Son Dakika Haberleri: CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu İstifasını Geri Çekti

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu İstifasını Geri Çekti

56 dakika önce

İstanbul DHA CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi Twitter hesabından attığı 2 tweetle il başkanlığı görevinden istifasını geri çektiğini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu İstifasını Geri Çekti, System.String[]
İstanbul DHA 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi Twitter hesabından attığı 2 tweetle il başkanlığı görevinden istifasını geri çektiğini açıkladı.

Kaftancıoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

1- Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım.

2. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul'a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum.

Görüntü dökümü:

-------------

-twitterdan paylaşılan fotoğraf

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:35 Kaynak: DHA

Canan Kaftancıoğlu, DHA, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'de Yaşanan Kadıköy ve Beşiktaş Krizinin Ardından Parti Yönetimi, İsimleri Yeniden Görüşme Kararı Aldı Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak, CHP'de Krize Neden Oldu

CHP'de Yerel Seçim Kaosu Türk Üs Bölgesine Saldırıyı Kışkırtan Televizyon Kanalının Ofisi Kapatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 06:31:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu İstifasını Geri Çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]