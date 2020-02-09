CHP İstanbul İl Kongresi başladı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Kongresi başladı

6 saat önce

CHP İstanbul İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi başladı.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi başladı.

Delegeler, sabah erken saatlerden itibaren kongrenin yapılacağı Haliç Kongre Merkezi'ne gelmeye başladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı, kongrenin sloganı "İstanbul'dan Türkiye'ye Tek Yön İktidar" olarak belirledi.

Kongre için merkezin açık hava etkinlik alanında 6 bin kişi kapasiteye sahip dev kompleks kuruldu. Katılımcılar, bu komplekste ağırlanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşma yapacağı kongreye, milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları da katılıyor.

Kongrenin yapıldığı salona Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları asıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden aday olduğu kongrede, 677 delege oy kullanacak.

CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in Divan Başkanlığını üstleneceği kongrede, CHP İstanbul İl Başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri belirlenecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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