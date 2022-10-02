Sezgin Tanrıkulu, Konutlar Kullanılan Elektrik, Doğal Gaz ve İnternette Kdv'nin Yüzde 1'e İndirilmesi İçin Kanun Teklifi Verdi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konutlarda kullanılan elektrik, doğal gaz ve internette KDV'nin yüzde 1 indirilmesi için kanun teklifi verdi.

Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na verdiği kanun teklifinde, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılarak konutlarda kullanılan elektrik, doğal gaz, internette KDV'nin yüzde 1 indirilmesini önerdi. Tanrıkulu, kanun teklifinin gerekçesini şöyle açıkladı:

"Sürekli olarak enflasyonla mücadele edeceğini, vatandaşın geçim derdine çare bulacağını iddia eden iktidar, 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun'la fahiş fiyat artışları ile mücadele etmek için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nu oluşturmuş, ancak Kurul'un fiyat artışlarına ve vatandaşın geçim sıkıntısına faydası olmamıştır. Bu durum, iktidarın beceriksizliğini, çaresizliğini ve tükenmişliğini ortaya koymuştur.

Halen konutlarda tüketilen elektrikten yüzde 8, şebeke suyundan yüzde 1 ve doğal gaz teslimleri ile kablolu internet hizmetlerinden ise yüzde 18 oranında KDV alınmakta olup bu teslim ve hizmetlere ödenen tutarlar, dar gelirli ailelerin bütçesinde önemli bir yer tutmaktadır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası yetkililerince yapılan açıklamalara göre, zamlarla birlikte Ankara ve İstanbul'da 4 kişilik bir hanenin doğal gaz, elektrik, su ve internet faturasına ödediği toplam miktar, asgari ücretin 1/4'üne, asgari ücretin altında maaş alan çalışan ve emekliler bakımından ise 1/3'üne denk gelmektedir.

Kanun teklifi ile konutlarda tüketilen elektrik, su ve doğal gaz ile kullanılan internet hizmetlerinden alınan KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesi ve böylece aile bütçelerinin sınırlı da olsa rahatlatılması amaçlanmaktadır."