Murat Bakan: "Emniyet Genel Müdürlüğü, Polisin Maaş Promosyonuna mı Göz Dikti?"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 330 bin personelin 5 yıllık maaşının yatırılması karşılığında 300 TL'lik banka promosyonu anlaşması yaptığını belirtti. 300 TL'nin "komik bir tutar" olduğunu söyleyen Bakan, "Maaş promosyonu anlaşmasının bu şekilde yapılmasının nedeninin, promosyon anlaşmasına karşılık emniyete araç alınması için şart koşulduğu iddiaları bulunuyor. Araç alınması bir nevi emniyet mensuplarının maaş promosyonu üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelir sağlandığı anlamına gelir. Oysa promosyon tamamen teşkilat çalışanlarının hakkıdır. Böylesine bir koşul anlaşmaya gölge düşürdüğü gibi ve teşkilat çalışanlarının hakkına göz dikildiği anlamına gelir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı banka maaş promosyonu anlaşmasını TBMM gündemine taşıdı. Önceki yıllarda, Emniyet Teşkilatı'nın il ve ilçe müdürlüklerinde bulunan maaş mutemetliklerinin, kendi il ve ilçesinde maaş promosyon anlaşmasını şeffaf bir şekilde istediği banka ile imzalarken, bu yıl yetkinin alınarak sözlü bir emirle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verildiğini kaydeden Bakan, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, enflasyon oranı ve diğer kamu kurumlarının bankalarla yaptığı promosyon anlaşmaları dikkate alındığında, 330 bin personel adına 300 liraya 5 yıllık anlaşma yapmanın ekonomik değeri ve personelin menfaati olduğu söylenebilir mi?" diye sordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı banka maaş promosyonu anlaşmasının, Emniyet Teşkilatı içerisinde büyük rahatsızlık yarattığını vurgulayan Murat Bakan, şunları söyledi:

"Son kararın ardından, Genel Müdürlük 330 bin personel adına, bir banka ile ayda 300 TL karşılığında 5 yıllığına anlaşma yaptığını duyuruyor. Diğer kamu kurumlarının ve üniversitelerin, daha az sayıda personeli bulunmalarına rağmen, çok daha iyi koşullarda ve personelin menfaatine anlaşma yapabildiğini görüyoruz. Daha kısa süre aralığında, daha yüksek tutarda yapılan maaş promosyon anlaşmalarının birçok örneği bulunuyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, enflasyon oranı düşüldüğünde böylesine zorlu bir görevi üstlenen meslek grubu için takdir edilen 300 TL oldukça komik bir rakam. Maaş promosyonu anlaşmasının bu şekilde yapılmasının nedeninin, promosyon anlaşmasına karşılık emniyete araç alınması için şart koşulduğu iddiaları bulunuyor. Araç alınması bir nevi emniyet mensuplarının maaş promosyonu üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelir sağlandığı anlamına gelir. Oysa promosyon tamamen teşkilat çalışanlarının hakkıdır. Böylesine bir koşul anlaşmaya gölge düşürdüğü gibi ve teşkilat çalışanlarının hakkına göz dikildiği anlamına gelir. Söz konusu promosyonların personelin yaşam koşullarının bir nebze olsun iyileştirilmesi yerine, birilerinin makam aracı olması için kullanılması kabul edilemez. Böylesine bir anlayış personelin çalışma motivasyonunu da kırar. Maaş promosyonu anlaşmasının feshedilerek, şeffaf şekilde yeniden yapılması gerekiyor."

Murat Bakan, Bakan Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti:

-Anlaşma yapılmadan önce ilgili banka yetkilileri ile toplantı yapıldığı ve promosyon anlaşmasına karşılık emniyete araç alınması için şart koşulduğu iddiaları doğru mudur?

-Söz konusu ihale nerede kimlerin katılımı ile yapılmıştır?

-Diğer bankalara davet mektubu gönderilmiş midir?

-Hangi bankalar ne kadar teklif vermiştir?

-Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı'na veya Emniyet Teşkilatı yardım derneklerine bağış yoluyla araç alınmış mıdır? Araç alınmış ise bu araçların marka ve modelleri nedir?

Söz konusu promosyon anlaşması nedeniyle Emniyet Müdürlerine tahsis edilen araç bulunuyor mu?

-Söz konusu promosyon anlaşması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına kaç araç tahsis edilmiştir? Bunların kaç tanesi hibe, bağış, yardım adı altında alınmıştır?

-Maaş promosyonu anlaşması feshedilerek, şeffaf şekilde yeniden yapılacak mıdır?