CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan "8 Mart" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan "8 Mart" açıklaması Açıklaması

08.03.2022 13:22
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan "8 Mart" açıklaması Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, kadına yönelik şiddeti durdurmakta kararlı olduklarını, iktidara geldiklerinde ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacaklarını söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, kadına yönelik şiddeti durdurmakta kararlı olduklarını, iktidara geldiklerinde ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacaklarını söyledi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir konuşma yapan Nazlıaka, bugün 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını söyledi.

Kadın hakları ile ilgili tarihsel süreci anlatan Nazlıaka, "Bugün, canlarıyla bedel ödeyen kız kardeşlerimizi anma günüdür. Bugün, uğradıkları haksızlıkları kabul etmeyerek kaderlerini değiştirme iradesi gösteren bütün kadınlara saygı günüdür. Bugün, eşitsizliklere karşı dayanışmayı yükseltme ve mücadele günüdür." dedi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına tepki gösteren Nazlıaka, bu sözleşmenin kadınların can simidi olduğunu savundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, 2021 yılında 497 kızın katledildiğini ifade ederek, şunları belirtti:

"497 bir sayı değildir, 497 evlattır, kardeştir, annedir, hayattan koparılan canlardır. Biz tek bir kız kardeşimizin şiddet görmesine, hayattan koparılmasına tahammül edemezken 497 kadının ölümü ile teselli olunmasına isyan ediyoruz. Erdoğan, ısrarlı takibin suç olacağını açıklayıp, 'Cezası da 6 ay ile 2 yıl arasında olacak.' dedi. Oysa ki Türk Ceza Kanunu'nun 96. maddesi ısrarlı takibi de kapsayan sistematik şiddet türleri için 2 ile 5 yıl arasında ceza öngörüyor. O halde ceza artışı yok, indirimi var. Mevcut yasalar etkin şekilde uygulansa adalet yerini bulacaktır. Bir kez daha sesleniyoruz: Yasalara dokunma, uygula."

Kadınlarla ilgili diğer önemli sorunun işsizlik olduğunu dile getiren Nazlıaka, Türkiye'de her 3 kadından sadece birisinin çalışma hayatında olduğunu belirtti.

Kadınların güvencesiz çalıştırıldığını ve daha düşük ücret aldığını anlatan Nazlıaka, DİSK verilerine göre sendikalaşma oranının ise yüzde 10 olduğunu aktardı.

"Güçlü reformlar gerçekleştirme konusunda mutabıkız"

Güçlendirilmiş parlamenter sistemle sorunları çözecek bir sistem inşa edeceklerini öne süren Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddeti durdurmakta kararlıyız. İktidara geldiğimizde ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız. Uluslararası sözleşmeleri ve ulusal mevzuat hükümlerini etkili şekilde uygulayacağız. İttifak olarak eğitimde güçlü reformlar gerçekleştirme konusunda mutabıkız. İlkokul birinci sınıftan itibaren eğitim müfredatına insan hakları ve kadın-erkek eşitliği dersleri koyacağız. Kız çocuklarının eğitim hakkını güvence altına alacak ve bu hakka erişimin önündeki tüm engelleri tek tek kaldırılacağız. Altı liderin imzaladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatında, kadın istihdamıyla ilgili de önemli politikalar var. Eşit ve adaletli bir çalışma hayatı için uluslararası standartlar doğrultusunda, gerekli düzenlemeleri yapacağız."

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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Sözleşmesi, İstanbul, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan '8 Mart' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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