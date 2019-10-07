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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık Açıklaması

19 dakika önce

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'deki FETÖ yapılanması iddialarına ilişkin, "Kayseri'de hangi siyasiler, iş adamlarını Pensilvanya'ya götürdü?

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık Açıklaması, System.String[]

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'deki FETÖ yapılanması iddialarına ilişkin, "Kayseri'de hangi siyasiler, iş adamlarını Pensilvanya'ya götürdü? İş adamlarından bu yapı için Nijerya'da okul yapılması amacıyla ne kadar parayı, kimler topladı? Şimdi AKP içinde hangi görevdeler?" ifadelerini kullandı.

Arık, eski AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in, "Kayseri Türkiye'nin Pensilvanya'sıdır." şeklindeki sözlerine ilişkin, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Metiner'i eleştiren Arık, "Kayseri Türkiye'nin önemli kültür, ticaret, bilim ve turizm merkezlerinden biridir. Kayseri bin yıllık Türk yurdudur. Kayseri'nin bir milletvekili olarak memleketimle, hayırseverliği ile bilinen hemşerimle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Metiner'in Kayserililerden özür dilemesini isteyen Arık, "Türkiye'nin Pensilvanya'sı Kayseri ise, Kayseri'nin Fetullah Gülen'i kimdir? Kayseri'deki imam kimdir? Kayseri'de hangi siyasiler, iş adamlarını Pensilvanya'ya götürdü? İş adamlarından bu yapı için Nijerya'da okul yapılması amcıyla ne kadar parayı, kimler topladı? şimdi AKP içinde hangi görevdeler?" sorularını yöneltti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Çetin Arık, Kayseri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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