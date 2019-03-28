Son Dakika Haberleri: CHP'li Adayın Şehit Eşine Tepki Göstermesi - Eskişehir

CHP'li Adayın Şehit Eşine Tepki Göstermesi - Eskişehir

1 saat önce

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın bir etkinlikte tepki gösterdiği şehit eşi Gülcan Demiryürek'in avukatı Erol Yasin Özkeçeci, konunun hukuki süreciyle ilgili gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın bir etkinlikte tepki gösterdiği şehit eşi Gülcan Demiryürek'in avukatı Erol Yasin Özkeçeci, konunun hukuki süreciyle ilgili gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Özkeçeci, Eskişehir'deki bürosunda düzenlediği basın toplantısında, 22 Mart'ta CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeydan Karalar'ın daveti üzerine toplantıya katılan müvekkili Gülcan Demiryürek'in mağduriyet yaşadığını belirtti.

Gülcan Demiryürek'in, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi olduğunu hatırlatan Özkeçeci, şöyle konuştu:

"Müvekkilim şehitler ile ilgili hassasiyetini dile getirdiği sırada, bulunduğu ortamdan tecrit edilmiş, sözü kesilerek ifade özgürlüğü kısıtlanmıştır. Bu bağlamda yaşanan mağduriyetle ilgili çok sayıda sivil toplum örgütü desteklerini iletmiş olmakla beraber bugün itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konu ile ilgili hassasiyetini dile getirmiş, müvekkilimizi, ailemizi aramıştır. Bu konunun hukuki süreci ile ilgili avukatları olarak gerekli girişimlerde bulunacağız. Müvekkilim Gülcan Demiryürek bu olaydan dolayı üzgün."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:45 Kaynak: AA

Eskişehir, Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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