CHP'li Adayın Tepki Gösterdiği Şehit Eşi

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Mansur Yavaş, "Balkon Konuşması Yapacak mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi

Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız