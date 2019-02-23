Son Dakika Haberleri: CHP'li Ağbaba: Biz Birbirimizi Yemezsek...

CHP'li Ağbaba: Biz Birbirimizi Yemezsek...

5 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Medya, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da belediye meclis üyesi kavgası var diyor.

CHP'li Ağbaba: Biz Birbirimizi Yemezsek..., System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Medya, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da belediye meclis üyesi kavgası var diyor. Eğer kavga eden varsa millet AŞ derdinde, ekmek derdinde. Millet senin belediye meclisinde kaçıncı sırada olduğunun derdinde değil" dedi. Tunceli'de partisinin seçim irtibat ofisinin açılışan katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP'nin anketlerde yükseldiğini ancak içindeki tartışmalar nedeniyle basına malzeme verdiğinden yakındı. Ağbaba, "Şöyle bir şey var. Biz birbirimizi yemezsek ki en büyük alışkanlığımız o. Kimse bize bir şey yapamaz. Günlerdir medya, CHP'de büyük kavga var diye veriyor. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da belediye meclis üyesi kavgası var diyor. Eğer kavga eden varsa millet AŞ derdinde, ekmek derdinde. Millet senin belediye meclisinde kaçıncı sırada olduğunun derdinde değil. Kes sesini otur yerine, ayıptır. Bu insanlara ayıptır, günahtır. Fakir fukaraya, CHP'nin bayrağını sallayan insanlara yazıktır. Bu iç tartışmayı bitirmeliyiz. İl genel meclisinde, belediye meclisinde filan sıradayım. Bu ayıptır, günahtır. Bu yakışmaz hiç birimize" dedi.

(Ercan Topaç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

İzmir, Ankara, Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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