Son Dakika Haberleri: CHP'li Ağbaba: 'Millet İttifakı'nın Ruhu, Kuvayı Milliye'dir

CHP'li Ağbaba: 'Millet İttifakı'nın Ruhu, Kuvayı Milliye'dir

42 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 31 Mart yerel seçimleri için partisinin İYİ Parti ile kurduğu 'Millet İttifakı'nın ruhunun, 'Kuvayı Milliye ruhu' olduğunu söyledi.

CHP'li Ağbaba: 'Millet İttifakı'nın Ruhu, Kuvayı Milliye'dir, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 31 Mart yerel seçimleri için partisinin İYİ Parti ile kurduğu 'Millet İttifakı'nın ruhunun, 'Kuvayı Milliye ruhu' olduğunu söyledi.

Malatya'da, İYİ Parti yöneticileri ile birlikte otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Millet İttifakı için Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e teşekkür etti. Yerel seçimler öncesi ülkede hiç yaşanmamış olayların yaşandığını, diğer taraftan ittifaklarına karşı sesler yükseldiğini belirten Ağbaba, "En son bu ittifaka 'terörist' denildi. Ben bilmiyorum, burada teröristlere benzeyen kimse var mı? Bu ittifakın ruhu Kuvayı Milliye'dir. Bu ittifakın lideri, birileri emperyalistlere diz çökerken, emperyalistlere meydan okuyan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu bir seçim, savaş değil. Birileri savaş ilan etmiş. 31 Mart'ta insanlar belediyenin kim tarafından yönetileceğine karar verecek. Biz kimseye karşı savaşmıyoruz, kimseye karşı savaş vermiş değiliz" diye konuştu.

Yerel seçime az süre kaldığını hatırlatan Veli Ağbaba, herkesin Millet İttifakı adaylarına destek vermesini istedi. Ağbaba'nın konuşmasının ardından ittifakın Malatya adayları tek tek tanıtıldı.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:28 Kaynak: DHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanzim Kuyruğu Eleştirisine Yanıt: Yokluk Değil, Varlık Kuyruğu Cami İmamının Verdiği Vaazı Kesip Erdoğan'ı Karşılaması Sosyal Medyada Olay Oldu

CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak Buket Aydın ve Fatih Portakal'ı Birbirine Düşüren Çiftçi: Kanal D Yüzünden Küfür Yedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 18:10:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Ağbaba: 'Millet İttifakı'nın Ruhu, Kuvayı Milliye'dir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]