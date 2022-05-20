CHP'li Akın'dan "Atatürk Havalimanı" Açıklaması: "İhale İptal Edilmeli, İş Makineleri Derhal Geri Çekilmeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'yla ilgili "Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız" açıklamasına tepki gösterdi. CHP'li Akın, "Pistler kalacaksa iktidar yıkım ihalesini iptal ederek sahadaki iş makinelerini derhal Atatürk Havalimanı'ndan geri çekmelidir" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'yla ilgili "Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız" açıklamasına tepki gösterdi. Akın'ın açıklaması şöyle:

"NABZA GÖRE TAVIR DEĞİŞTİRME SİYASETİ"

"İşler durumdaki Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasının Türkiye'ye ihanet anlamına geleceği ve bunun hesabının sorulacağı başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere partimiz tarafından kamuoyuna duyurulmuş ve iktidarın bu yanlıştan dönmesi gerektiği vurgulanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı'yla ilgili 'Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak. Proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadesini kullanmıştır. Bu durum, AK Parti'nin son dönemde sık sık uyguladığı nabza göre tavır değiştirme siyasetinin son örneğidir.

"İYİ POLİS, KÖTÜ POLİS OYUNU"

Atatürk Havalimanı'yla ilgili yıkım süreci sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ve bilgisi olmadan alınan bir kararla hayata geçirilmiş ve yine Erdoğan'ın müdahale etmesiyle 'pistlerin belki de yıkılmayacağı' yönünde bir algı oluşturulmak istenmektedir. AK Parti'nin bu tarz 'iyi polis-kötü polis oyunu' daha önce elektrik faturalarına yapılan zamlar, Suriyeli sığınmacılar gibi kamuoyunda tartışma yaratan pek çok konuda da hayata geçirilmiştir. Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iktidarın kamuoyunda tepki çeken bir uygulamasına sanki hiç haberi yokmuş gibi müdahale etme algısı yaratılmak istenmektedir.

"KALKMAYACAK DENİLEN PİSTLER VİDEODA KULLANILAMAZ DURUMDA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada; yıkım ihalesi yaklaşık bir ay önce 2,1 milyar liraya gizlice yapılan Atatürk Havalimanı'na yapılacak projenin henüz tamamlanmadığına işaret etmiştir. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamayı yapmadan yalnızca bir gün önce – 18 Mayıs 2022 tarihinde – sosyal medya üzerinden paylaştığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin tamamlandığında nasıl olacağına ilişkin proje videosunda kalkmayacağını ifade ettiği pistlerin yok edildiği ve kullanılamaz durumda olduğu gösterilmektedir. Bu durum, iktidarın çelişkili tavrını ortaya koymaktadır.

"İHALE İPTAL EDİLMELİ, İŞ MAKİNELERİ DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 9 Nisan 2022 tarihinde, 'Atatürk Havalimanı'nın hikayesi bitti, kapandı' diye açıklama yapmasından ardından 29 Nisan 2022 tarihinde kapalı kapılar ardında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleyle havalimanının yıkımı için süreç başlatılmıştı. İktidar şimdi algı siyasetiyle süreci yürütmeye çalışmaktadır. Atatürk Havalimanı'ndaki pistler kalacaksa iktidar yıkım ihalesini iptal ederek sahadaki iş makinelerini derhal Atatürk Havalimanı'ndan geri çekmelidir."