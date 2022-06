CHP'li Akın: "Yoksa Tedaş da Devletin Bir Kurumu Olmaktan Çıkıp, Şirketlerin, Enerji Lobilerinin Bir Temsilci mi Oldu?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "TEDAŞ'a, devletin kurumuna, AK Parti iktidarından baskı var mı? Özellikle şirketlere karşı. TEDAŞ'a yine AK Parti iktidarından kollama yapılması isteniyor mu? Yoksa TEDAŞ da devletin bir kurumu olmaktan çıkıp, şirketlerin, enerji lobilerinin bir temsilci mi oldu?" dedi.

TBMM KİT Komisyonu'nda bugün TEDAŞ'ın 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; özel elektrik dağıtım şirketlerini denetlemekle yükümlü olan TEDAŞ'ın iktidardan baskı gördüğü için bazı şirketlere yönelik denetimleri tam olarak yapmadığı iddialarını gündeme getirdi. Isparta'da günlerce süren elektrik kesintisinin sorumlu özel dağıtım şirketinin yeteri kadar denetlenmemesinden kaynaklandığına işaret eden CHP'li Akın; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TEDAŞ arasındaki protokol gereği denetim görevinin TEDAŞ'a ait olduğunu anımsattı.

"TEDAŞ'IN EN ÖNEMLİ GÖREVİNİN BAŞINDA DENETİM YAPMAK GELİYOR"

TEDAŞ'ın liyakatli kadrolarının boşaltıldığına ve özel dağıtım şirketlerinin bu nedenle denetimsiz kaldığına dikkat çeken CHP'li Akın, "TEDAŞ'ın en önemli görevinin başında denetim yapmak geliyor. Özellikle sıkıntılı durumlarda dağıtım şirketleri TEDAŞ'a başvuruyor. Size soruyorum, TEDAŞ olarak Isparta'da günlerce kesintiye neden olan CK Akdeniz'i yeteri kadar denetlediniz mi? Sizin denetleme yükümlülüğünüz var" dedi.

"BASKI VAR DİYE Mİ ŞİRKETLER KOLLANIYOR?"

TEDAŞ'ın yaptığı denetimler kapsamında herhangi bir şirkete yaptırıp uygulanıp uygulanmadığını da soran CHP'li Akın, "Bu çok önemli. TEDAŞ liyakat esasıyla mı yoksa yandaşlık esasına mı göre çalışıyor göreceğiz" diye konuştu. CHP'li Akın; özel elektrik dağıtım şirketlerini denetlemekle yükümlü olan TEDAŞ'ın iktidardan baskı gördüğü için bazı şirketlere yönelik denetimleri tam olarak yapmadığı iddialarını da gündeme getirdi. CHP'li Akın; "TEDAŞ'a AK Parti iktidarından baskı yapılıyor mu? TEDAŞ'ın bazı şirketleri kollaması isteniyor mu? Yoksa TEDAŞ da devletin bir kurumu olmaktan çıkıp, şirketlerin, enerji lobilerinin bir temsilci mi oldu" diye konuştu.

"VATANDAŞLARA ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI 15 MİLYON LİRA"

AK Partili milletvekillerinin bile kesintiler nedeniyle Isparta'da 200 milyon lira tutarında zarar olduğunu itiraf ettiğine işaret eden CHP'li Akın, "Buna karşın vatandaşlara ödenecek tazminat tutarı 15 milyon lira. Bu tazminat da 100 lira olarak abonelere dağıtılacak" dedi.

"İKTİDARIMIZIN İLK KARARLARINDAN BİR TANESİ TEİAŞ ÖZELLEŞTİRMESİNİ KALDIRMAK OLACAK"

CHP iktidarında ilk yapılacak işlerden birisinin de TEİAŞ'ın özelleştirilmesini kaldırmak olacak diyen Akın, şunları söyledi:

"TEİAŞ'ın çalışmalarını biz çok yakından takip ediyoruz. Tüm bürokratlarını, içerisinde bulunan liyakatli kardeşlerimizi, mücadele veren arkadaşlarımızı tebrik ederim, çalışmalarından dolayı. Ancak şunu baştan söyleyeyim, iktidarımızın ilk kararlarından bir tanesi TEİAŞ özelleştirmesini kaldırmak olacak. Bunu üstüne basa göreceksiniz. Neden böyle düşündüğümüzü de söyleyeyim, bekleyeceğimiz süre sadece seçim. Korkmayın seçimi getirin, sandığı getirin. Dünya kaç bucak görün. Değerli bürokratlar da her şeyin farkında. Onun için şunu da söyleyeyim; vatanına, milletin malını mülkünü herkes önemsiyor ama bizde her şeyden bilgimiz var. İçerdeki her konudan, rahatsızlıktan da yapılanlardan da… Onun için ben bürokrat kardeşlerimize burada olan olmayan hepsine teşekkür ederim."

"HAZİNEYE NET PARA AKTARAN BİR KURUM"

TEİAŞ'ın bir 'Milli Güvenlik' konusu olduğunu söşleyen Akın, "TEİAŞ, her şeyden önce bir sigorta. Güvenlik konusunda da etkili olduğunu biliyor. Sistemin bel kemiği olduğunu herkes biliyor. Aynı zamanda TEİAŞ'ın bir 'Milli Güvenlik' konusu olduğunu da herkes biliyor. Biz de farkındayız. Bunun özelleştirmede bu kadar hevesli olmasını da anlayamıyoruz. Hani desek ki zarar mı ediyor, yoksa yönetilemiyor mu? Bakıyoruz 2019'da 1 milyar 600 milyon lira kar elde ediyor. 2020 4 milyar 660 milyon lira kar elde ediyor. Hazineye net para aktaran bir kurum" dedi.