CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Soma davası açıklaması - Son Dakika

CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Soma davası açıklaması

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin Soma'daki maden faciası davası hakkında aldığı kararla ilgili, "Sürecin başından beri verilen cezaların az olduğunu söyledik.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin Soma'daki maden faciası davası hakkında aldığı kararla ilgili, "Sürecin başından beri verilen cezaların az olduğunu söyledik. Yargıtay bu kararı ile bizleri haklı çıkardı." dedi.

Bakırlıoğlu, CHP Soma İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği kazanan bir facia olduğunu söyledi.

Yargılama sürecinin çok uzun olduğunu, süreç sonunda çıkan kararların vicdanları sızlattığını savunan Bakırlıoğlu, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin, yaptığı temyiz incelemesi ile bu kararları bozduğunu ifade etti.

Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Alınan bu yeni kararlar, Cumhuriyet Halk Partisinin en başında beri takınmış olduğu tutumun haklılığını, avukatların başından beri söylediklerinin doğru olduğunu ortaya koydu. Bizlerin haklı olduğunu ortaya koydu. Sürecin başından beri verilen cezaların az olduğunu söyledik. Yargıtay bu kararı ile bizleri haklı çıkardı. Bürokrasinin yargılanmadığını dile getirmiştik şimdi ELİ'de çalışan iki sanığın beraat kararı bozuldu. Bu karar faciada ELİ ile TKİ'nin de yani kamu kurumlarının da sorumlu olduğunu Yargıtay verdiği kararla saptamış oluyor."

Yargıtay kararı sonrası davanın Akhisar'da görülmeye devam etmesini beklediklerini anlatan Bakırlıoğlu, Can Gürkan'ın bir an önce tutuklanması gerektiğini savundu.

CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Soma davası açıklaması
CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Soma davası açıklaması
CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Soma davası açıklaması
CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Soma davası açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Yargıtay, Ceza, Soma, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 18:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Soma davası açıklaması - Son Dakika


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