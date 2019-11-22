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CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HALK EKMEK A.Ş'NİN BAŞINA GETİRİLDİ
6 saat önce
MİLLET ittifakı Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama, Halk Ekmek A.Ş yönetim kurulu başkan vekili olarak atandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:08 Kaynak: DHA
MİLLET ittifakı Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama, Halk Ekmek A.Ş yönetim kurulu başkan vekili olarak atandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek A.Ş'ye yönetim kurulu başkan vekili olarak Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan adayı Özgen Nama'yı atadı. Nama'nın atamasının resmi işlemlerinin bugün tamamlanması bekleniyor.
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