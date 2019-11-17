CHP'li belediye başkanları Yalova'da bir araya geldi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın daveti üzerine Yalova'da İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, belediyecilik ile ilgili birçok konuda yerel yönetimlerin problemlerine ortak akıl ve işbirlikleri ile çözüm arayacaklarını belirtti.

Toplantıya, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Foça Eski Belediye Başkanı Gökhan Demirbağ da yer aldı.