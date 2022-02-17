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CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar - Son Dakika

CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar

17.02.2022 09:38
CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar

İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere bazı CHP'li büyükşehir belediyeleri, salgından ekonomik olarak etkilenenler için yardım kampanyası başlamıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı, valilikten izin alınmayan kampanyaların geçersiz olduğu yönünde genelge yayımlarken, banka hesaplarına bloke konmuştu.

İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere bazı CHP'li büyükşehir belediyeleri, salgından ekonomik olarak etkilenenler için yardım kampanyası başlamıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı, valilikten izin alınmayan kampanyaların geçersiz olduğu yönünde genelge yayımlarken, banka hesaplarına bloke konmuştu.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ" DEDİLER PARA TOPLADILAR

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göreİstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Birlikte Başaracağız'kampanyası kapsamında 6 milyon 212 bin 511 lira 14 kuruş topladı. Ancak paranın bloke edilmesinin ardından İstanbul Valiliği Denetim Komisyonu, paraların hak sahiplerine iadesini istedi.

Raporda, Yardım Toplama Kanunu'nun 29. maddesinde "İzinsiz toplanan mal ve paralara el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir" hükmünün yer aldığı belirtildi.

Fatih Kaymakamlığı'nın 8 Şubat 2022'de İBB'ye gönderdiği yazıya göre, belediyenin altı banka hesabındaki 6 milyon 212 bin 511 TL, 100 İsveç Kronu ve 40 avroya el kondu, para, İstanbul Defterdarlığı'na ait üç hesaba aktarıldı

EKREM İMAMOĞLU: BEDDUA ALDILAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı şöyle yorumladı:

"O gün bu parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmayıp kamuya geçirenlere, o zor günleri yaşayan ve yaşamaya devam eden binlerce insan beddua edecek. Beddua aldılar."

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Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar - Son Dakika
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