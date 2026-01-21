CHP\'li Emir: Emeklinin hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, en düşük emekli aylığına ilişkin, "Günlerdir, haftalardır emekli maaşları için nöbet tutuyoruz. Bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz, emeklinin hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü yangın faciasının yıl dönümü olduğunu hatırlattı ve hayatını kaybedenler ile ailelerine karşı sorumlulukları bulunduklarını belirtti. Emir, "O sorumluluğun gereği olarak da sorumluların yargılanmasını bekliyoruz ama bu yargılamanın önünde bir kişi duruyor, o da Turizm Bakanı. Turizm Bakanı, bürokratlarının soruşturulmasına izin vermiyor. İki kez başvuru yapıldı, iki kez soruşturma talep edildi mahkemeden ve göstermelik bir ön soruşturma yapılmasının ardından Bakan, 'Benim bürokratımı yargılayamazsınız' dedi. Sonrasında aileler, idare mahkemesine gittiler. İdare mahkemesi, 'Yargılanmalılar' dedi ve bunun üzerine 9 kişinin, bürokratların yargılanmasının önü açıldı çünkü biliyoruz ki burada denetim görevi Turizm Bakanlığında ve mevzuata uygun olmayan ve kapatılması gereken bir otel var, görevini yapmayanlar var ve bunlar yargılanmamalılar. ve nihayet Danıştay'ın kararı sayesinde bu bürokratlar mahkemeye çıkarılabildiler. Mahkeme bu kişilere adli kontrol talebi koydu ve yurt dışına çıkış yasağı koydu" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEMİZ, EMEKLİ HAKKINI ALANA KADAR DEVAM EDECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki emekli aylığı ile ilgili sözlerine atıfta bulunan Murat Emir, "Sayın Cumhurbaşkanı eğer emekli maaşı ile ilgili konuşacaksa, gerçekten bir şey söyleyecekse 2023'teki sözlerinin arkasında dursun. Bakın ne diyor, 'En düşük memur maaşını 22 bin seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklerimize de yansıtıyoruz.' Bu sözünüzü tutun, elinizi tutan ne? Oy isterken, 'Memur maaşını 22 bin lira yapacağım, aynı oranı emekliye yansıtacağım' diyen siz değil misiniz? Sözünüzü tutun. Günlerdir, haftalardır emekli maaşları için nöbet tutuyoruz. Bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz, emeklinin hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Biz bugüne böyle bir sadakayı kabul etmeyeceğimizi, 1000 liralık bir artışın asla kabul edilemeyeceğini ve Genel Kurulda her partinin katkısıyla hak edilen bir maaşın birlikte yapılabileceğini söyledik. Sayın Bahçeli'nin önerisini de değerli bulduk. Hatta Sayın Genel Başkanımız söyledi; bir teklif getirirlerse onun da arkasında dururuz. Bizim tek gayemiz emeklinin hak ettiği, insanca yaşayabileceği bir aylık gelire kavuşmasıdır. Biz bunu sağlamak üzere nöbetlerimize devam ediyoruz, Genel Kuruldaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve İç Tüzükten kaynaklanan bütün haklarımızı, bütün görevlerimizi yapıcı ve olumlu bir şekilde sonuna kadar kullanacağız ama emekliyi 20 bin liralık bir maaşa mahkum etmeyecek bir çalışmayı sürdüreceğiz. Bu mücadelemiz emekli hakkını alana kadar da devam edecektir" diye konuştu.