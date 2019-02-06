Son Dakika Haberleri: CHP'li Karabağ'dan Başka Partiden Aday Olacağı İddialarına Açıklama

CHP'li Karabağ'dan Başka Partiden Aday Olacağı İddialarına Açıklama

1 saat önce

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı'da aday gösterilmemesi durumunda başka bir partiden aday olacağı iddialarına tepki gösterdi.

CHP'li Karabağ'dan Başka Partiden Aday Olacağı İddialarına Açıklama, System.String[]
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı'da aday gösterilmemesi durumunda başka bir partiden aday olacağı iddialarına tepki gösterdi. Başkan Karabağ, "Henüz daha aday bile belli değilken, şahsımla ilgili 'aday gösterilmezse başka partiden aday olacak' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir şey söz konusu bile değildir" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, bir partiden aday olacağı iddialarına tepki gösterdi. CHP'li Karabağ, açıklamasında şöyle konuştu:

"Partimiz henüz Bayraklı adayını belirlememişken, bazı kesimler tarafından şahsımla ilgili yapılan haberler gerçek dışıdır. Başka bir partiden aday olmam söz konusu değildir. Başka bir partiyle görüştüğümü iddia edenler yalan söylemektedir. Ben CHP'liyim. Altı okun başarısı için yıllardır mücadele ediyorum. Bu mücadelem ölünceye kadar devam edecek." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:44 Kaynak: İHA

Hasan Karabağ, Bayraklı, Cumhuriyet Halk Partisi, Karabağ, Politika
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