CHP'li Karabıyık: "Maarif Vakfı'na, MEB Bütçesinden, Öngörülen Tutardan Yaklaşık 500 Milyon Lira Fazla Kaynak Aktarılmasının Nedenleri Neler?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e; "Maarif Vakfı'na kuruluşundan bu yana yıllar bazında ne kadar kaynak aktarılmıştır? 2022 yılı Mili Eğitim Bakanlığı bütçesinden, öngörülen tutardan yaklaşık 500 milyon lira fazla kaynak aktarılmasının nedenleri nelerdir?" sorularını yöneltti.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Karabıyık, önergesinde Türkiye Maarif Vakfı'na aktarılan kaynaklarla ilgili sorular yöneltti. Karabıyık, şu değerlendirmeleri yaptı:

"25 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Türkiye Maarif Vakfı'na 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılmasına imkan tanınmıştır. 2022 yılına ait Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfı'na 1 milyar 389 milyon 323 bin TL aktarılması planlanmıştır. Yapılan planlamaya göre yaklaşık 500 milyon TL fazla para Türkiye Maarif Vakfı'na aktarılmaktadır."

Karabıyık, Bakan Özer'e şu soruları yöneltti:

". Türkiye Maarif Vakfı'na kuruluşundan bu yana yıllar bazında ne kadar kaynak aktarılmıştır?

. Türkiye Maarif Vakfı'na yıllar içerisinde aktarılan kaynakların nerelere kullanıldığı bilinmekte midir?

. Türkiye Maarif Vakfına ait kaç eğitim kurumu ve yurt bulunmaktadır?

. 2022 yılı MEB bütçesinden, öngörülen tutardan yaklaşık 500 milyon lira fazla kaynak aktarılmasının nedenleri nelerdir?

. MEB bütçesinde artış yapılması planlanmakta mıdır?"