CHP'li Kaya'dan 11. Kalkınma Planı'na eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "11. Kalkınma Planı'nda, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk'e, kurduğu cumhuriyete, devrimlerine bir tek satır yer verilmemiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "11. Kalkınma Planı'nda, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk'e, kurduğu cumhuriyete, devrimlerine bir tek satır yer verilmemiştir." dedi.

Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 11. Kalkınma Planı'ndaki hedeflerin, daha önceki dönemde hedef tutturulamadığı için yüzde 50 oranında aşağıya çekildiğini savundu.

Buna rağmen hedeflerin yine tutmayacağını ileri süren Kaya, 10. Kalkınma Planı'nda 16 bin dolar olan kişi başı milli gelir hedefinin 11. Kalkınma Planı'nda 12 bin 484 dolar olduğunu, bunun da gerçekleşmeyeceğini savundu.

Kaya, 11. Kalkınma Planı'nda öğretmen meslek kanununun çıkarılacağının yer almasın sevindirici olduğunu ancak inandırıcı olmadığını belirtti. Kaya, kendilerinin de bu konuda daha önce kanun teklif verdiklerini ancak komisyonda gündeme dahi gelmediğini kaydetti.

Planın, adil, herkese eşit koşullarda eğitim verecek olanaktan yoksun olduğunu öne süren Kaya, 10. Kalkınma Planı'nın en devasa projesi olarak sunulan FATİH Projesi'ne 11. Kalkınma Planı'nda yer verilmediğini vurguladı.

Kaya, maliyeti 30 milyar dolar olarak açıklanan FATİH Projesi'nin tamamlanmadığını, tam bir hüsran olduğunu, milyarca doların çöpe gittiğini iddia etti. Projenin akıbetini merak ettiklerini belirten Kaya, "Milyarlarca dolar çöp mü oldu? Bunun hesabını kimse vermeyecek mi? Para aktarmanın yeni bir versiyonu mu? FATİH Projesi paravan görevi mi gördü? 10. Kalkınma Planı'nda allanıp pullanıp kamuoyuna anlatılırken 11. planda neden yer almıyor?" sorularını yöneltti.

İktidarın, Türkiye'nin Avrupa'ya entegrasyon süreci yaşadığıyla övündüğünü, her dönemin sorunu olan dil öğretiminin halen sorun olmaya devam ettiğini kaydeden Kaya, "Çünkü Milli Eğitim Bakanlığının dil politikası yoktur. Avrupa hedefi olmayanların dil politikası olması da mümkün değildir." dedi.

Kaya, okullaşma oranında yüzde 100'e ulaşılamadığını, 36-60 ay arası çocukların okul öncesine erişiminin sorun olmaya devam ettiğini öne sürdü. Kaya, 5 yaşın okullaşma oranının yüzde 75 olduğunu, 15 bin derslik ve 15 bin öğretmen ihtiyacının karşılanması halinde kalan yüzde 25'in tamamlanabileceğini anlattı.

Taşımalı eğitimin, öğrenci, velinin kanayan yarası olduğunu belirten Kaya,11. Kalkınma Planı'nda buna dair bir çözüm göremediklerini dile getirdi. Kaya, devlet yurdu olmayan yerde öğrencilerin cemaat, tarikat, vakıfların açtığı yurtlarda kalmaya mecbur bırakıldığını söyledi. Kaya, taşımalı eğitime son verilip tüm köylerde okulların açılmasını önerdi.

Yıldırım Kaya, "11. Kalkınma Planı'nda, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Mustafa Kemal Atatürk ve kurduğu cumhuriyete, devrimlerine bir tek satır yer verilmemiştir. Cumhuriyeti kuran, cumhuriyetin kadroları olan siz Milli Eğitim Bakanlığı, cumhuriyete, kurucusu Atatürk'e ve devrimlerine yer vermeyerek, cumhuriyet ve devrimlerini unutturacağınızı zannediyorsanız, yanılıyorsunuz." diye konuştu.

YKS sonuçlarının, eğitimin dibe vurduğunu gösterdiğini savunan Kaya, temel yeterlilik testinde matematikte 40 soruda ortalama yanıtın 5,6, fende 20 soruda 2,2, sosyalde 20 soruda 4,6, Türkçede 40 soruda 14,6; alan yeterlilik sınavında ise matematikte 40 soruda 4,7, fizikte 14 soruda 1, kimyada 13 soruda 0,9, biyolojide 13 soruda 1,2, edebiyatta 24 soruda 4,9, felsefede 12 soruda 2,4 olduğunu aktardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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