CHP'li Kaya, öğretmen ücretlerinin ödenmediği okulun yönetimiyle görüştü - Son Dakika
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CHP'li Kaya, öğretmen ücretlerinin ödenmediği okulun yönetimiyle görüştü

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bir süredir öğretmen ücretlerinin ödenmediği özel okulun, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki şubesini ziyaret ederek, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler ile görüştü.

CHP'li Kaya, öğretmen ücretlerinin ödenmediği okulun yönetimiyle görüştü, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bir süredir öğretmen ücretlerinin ödenmediği özel okulun, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki şubesini ziyaret ederek, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler ile görüştü. Kaya, "Okulun satılacak olması, öğretmen ücretlerinin ödenmemesine haklı gerekçe olamaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, beraberinde partisinin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile Eryaman'da bulunan ve bir süredir ekonomik sıkıntı yaşandığı belirtilen özel okulu ziyaret etti. Kaya, burada okul yönetimi ve veliler ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Özel okulda görevli öğretmenlerin aylardır ücretini alamadıkları gerekçesiyle kısmi iş bırakma eylemi yaparak, seslerini duyurmaya çalıştığını söyleyen CHP'li Kaya, şöyle konuştu:

"Öğrenci velileri bu eylemle okullarda yaşananların farkına varıp öğretmenlere destek verdi. Yönetim, yaptığı açıklamada satış işlemleri tamamlandıktan sonra öğretmenlerin ve diğer çalışanların ücretlerinin ödeneceğini duyurdu. Öğretmen ücretlerinin okulun satış işlemlerinden sonra ödeneceği açıklaması esef vericidir. Okulun satılacak olması öğretmen ücretlerinin ödenmemesine haklı bir gerekçe olamaz. Bu durum öğretmenlerimizin iyi niyet ve emeğinin sömürülmesidir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Kaya'nın açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,


Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:04 Kaynak: DHA
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