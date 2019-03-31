Son Dakika Haberleri: CHP'li Özel, Oyunu Manisa'da Kullandı

CHP'li Özel, Oyunu Manisa'da Kullandı

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, oyunu Manisa'da kullandı.

CHP'li Özel, Oyunu Manisa'da Kullandı, System.String[]
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, oyunu Manisa'da kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere eşi Didem Özel ile birlikte Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'na geldi. Burada vatandaşlar ve görevlilerle selamlaşan Özel, 1132 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi sonrası çıkışta gazetecilere açıklama yapan Özel, "Manisa huzur içinde, herhangi bir sıkıntı yaşamadan seçimlere devam ediyor. Şu ana kadar üzüntü veren tek haberi Malatya'nın Pötürge ilçesinden aldık. Saadet Partisi'nin bir sandık görevlisinin ve müşahidinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Yakından takip ediyoruz ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:55 Kaynak: DHA

Milletvekili, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir Son Dakika! 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, Oyunu Kullandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:07:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Özel, Oyunu Manisa'da Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]