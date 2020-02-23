CHP'li Özel, partisinin Manisa İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Özel, partisinin Manisa İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Özel, partisinin Manisa İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Elbette itirazlarımız olabilir, haksızlığa uğrayabiliriz, yanlışları görebiliriz ancak gerek parti içindeki rekabeti gerekse kişisel kırgınlıklar sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzlukları, sosyal medyada paylaşıp, oraya o izi bırakıp, CHP'nin içindeki...

CHP'li Özel, partisinin Manisa İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Elbette itirazlarımız olabilir, haksızlığa uğrayabiliriz, yanlışları görebiliriz ancak gerek parti içindeki rekabeti gerekse kişisel kırgınlıklar sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzlukları, sosyal medyada paylaşıp, oraya o izi bırakıp, CHP'nin içindeki küçücük sivilceyi bir tümör gibi göstermek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz." dedi.

Özel, partisinin Yunusemre Millet Çarşısı'nda düzenlenen Manisa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CHP'deki küçük olumsuzlukların dahi dışarıya en kötü şekilde yansıtıldığını belirtti.

Bu konuda tüm partililere büyük sorumluluklar düştüğünü kaydeden Özel, şunları dile getirdi:

"Elbette itirazlarımız olabilir, haksızlığa uğrayabiliriz, yanlışları görebiliriz ancak gerek parti içindeki rekabeti gerekse kişisel kırgınlıklar sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzlukları, sosyal medyada paylaşıp, oraya o izi bırakıp, CHP'nin içindeki küçücük sivilceyi bir tümör gibi göstermek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz. Cumhuriyet Halk Partililer şunu bilin, temiziz, çalışkanız, tertemiz, bembeyazız ama şunu bilin, leke gösteriyoruz.

O kadar temiziz ki bir kara leke karşıdan görünüyor. Simsiyah bir sayfayı karalayın, kir göstermiyor. CHP, o kadar pirüpak, o kadar toplumun kendisinden beklentisi yüksek bir partidir."

Divan başkanlığını CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yaptığı kongrede 630 delegeden 340'ının oyunu alan Semih Balaban yeniden başkan seçildi. Diğer aday Gülşah Durbay 289 oy aldı, bir oy ise geçersiz sayıldı.

Kongreye Özel'in yanı sıra CHP milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan ile partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Manisa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:40 Kaynak: AA
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