CHP'li Öztrak: Tarih yazmak, politikacıların görevi değildir - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İlk defa bir ABD Başkanı, 1915 yılında yaşanan trajediyle ilgili sözde 'soykırım' ifadesini kullanmıştır. Bu talihsiz açıklamayı hiçbir surette kabul etmiyoruz. Tarih yazmak, politikacıların görevi değildir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı esnasında, CHP'li Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, "??Tarihini bilmeyen, kendini bilemez. Bugünü anlamak isteyen, Osmanlı'nın özellikle son iki yüzyılını iyi bilmelidir. İktisadi ve mali bağımsızlığını yitiren, yönetilemeyen imparatorluk, bu dönemde gerileme sürecine girmiş, emperyalizmin kirli oyunları ve emelleri karşısında zayıflamış ve savrulmaya başlamıştır. Emperyalistlerin kirli elleriyle, Osmanlı coğrafyasında ektiği ayrılıkçı tohumlar, başta Türk ve Müslümanlar olmak üzere farklı etnik ve dini kimliğe sahip, milyonlarca Osmanlı tebaasını perişan etmiştir" dedi.

'KABUL ETMİYORUZ'

Öztrak, Cumhuriyeti kuran büyük kadroların felaketleri yaşayıp gördüğüne dikkati çekerek, "Bu acıların bir daha yaşanmaması için, elimizdeki son vatan topraklarına sıkı sıkıya sarılmışlardır. Bu topraklarda dine, etnik kökene dayanmayan bir ulus devlet inşa etmek için büyük mücadeleler vermişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes ama özellikle devleti yönetmeye talip olanlar, yakın tarihimizi layıkıyla bilmek zorundadır. İlk defa bir ABD Başkanı, 1915 yılında yaşanan trajediyle ilgili sözde 'soykırım' ifadesini kullanmıştır. Bu talihsiz açıklamayı hiçbir surette kabul etmiyoruz. Tarih yazmak, politikacıların görevi değildir. Hele hele bu topraklarda emperyalistlerin tahrikleriyle yaşanan ortak acıları tahrif ederek, yeni bir tarih yazmak buradan da sözde bir insanlık suçu isnat etmek, 'bir daha olmasın' diye ders vermek siyasetçilerin görevi de değildir, haddi de değildir" diye konuştu.

Öztrak, "HDP'nin 1915 olaylarıyla ilgili yayınlandığı bildiri için bir değerlendirme alabilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine, "Tarihi tarihçiler yazar. Tarihi siyasetçiler yazmaz. Hele hele bu toprakların siyasetçilerinin, emperyalist tezlerin peşine takılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunun doğuracağı sonuçları da konuşmamda ifade ettim. Bizim tavrımız nettir" ifadesini kullandı.