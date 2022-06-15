CHP'li Öztunç'tan, Bakan Ersoy'a: "Rtük'te Beyaz Masa Adı Altında Kamu Çalışanı Olmayan Kaç Kişi Yurt Dışına Görevlendirildi? - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Öztunç'tan, Bakan Ersoy'a: "Rtük'te Beyaz Masa Adı Altında Kamu Çalışanı Olmayan Kaç Kişi Yurt Dışına Görevlendirildi?

15.06.2022 14:30
CHP'li Öztunç'tan, Bakan Ersoy'a: "Rtük'te Beyaz Masa Adı Altında Kamu Çalışanı Olmayan Kaç Kişi Yurt Dışına Görevlendirildi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, “RTÜK'te Beyaz Masa adı altında kamu çalışanı olmayan kaç kişi yurtdışına görevlendirildi. Bu kişilere hotel, uçak bileti ve harcırah ödendi mi?” sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, "RTÜK'te Beyaz Masa adı altında kamu çalışanı olmayan kaç kişi yurtdışına görevlendirildi. Bu kişilere hotel, uçak bileti ve harcırah ödendi mi?" sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç; RTÜK ile ilgili "sınavsız atama" ve "yüksek maliyetli yurt dışı gezilerine" ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Öztunç, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a şu soruları yöneltti:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle soru önergesi hazırlayan CHP'li Ali Öztunç, RTÜK'teki sınavsız şartsız keyfi atamalara dair de bilgi istedi. Öztunç, şu soruları yöneltti:

". 2019 Ocak ayından bugüne kadar RTÜK üyeleri ve RTÜK personeli kaç yurtdışı göreve, kaç yurtiçi göreve katılmışlardır?

. RTÜK'te Beyaz Masa adı altında kamu çalışanı olmayan kaç kişi yurtdışına görevlendirildi. Bu kişilere hotel, uçak bileti ve harcırah ödendi mi?

. 2019 yılından bugüne kadar RTÜK'e başlatılan personel sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi unvanlarla göreve başlatılmıştır?

. 2019 yılından bugüne RTÜK'te başkan yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı ve müdür statüsünde kaç kişi işe başlatılmıştır?

. Sınavsız olan kişiler önce daire başkanı yardımcısı atanarak daha sonra (hülle) sınav ile girilmesi gereken müdür, uzman, araştırmacı kadrolarına atanmış mıdır? Atanmış ise kaç kişi bu şekilde atanmıştır?

. İzin ve Tahsisler Daire Başkanı kimdir? Görev yeri neresidir? İstanbul'dan, Ankara'daki bu görevi vekaleten yürüttüğü doğru mudur?"

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Konya'da ziyaretlerde bulundu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Konya'da ziyaretlerde bulundu
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Nuri Ersoy, Ali Öztunç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Öztunç'tan, Bakan Ersoy'a: 'Rtük'te Beyaz Masa Adı Altında Kamu Çalışanı Olmayan Kaç Kişi Yurt Dışına Görevlendirildi? - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:16 Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 20:22:32. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Öztunç'tan, Bakan Ersoy'a: "Rtük'te Beyaz Masa Adı Altında Kamu Çalışanı Olmayan Kaç Kişi Yurt Dışına Görevlendirildi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement