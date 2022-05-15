CHP'li Öztunç'tan "Cahit Özkan" Açıklaması: "Üç-Beş Dolar İçin Birbirlerine Düştüler. Birisi Oklava Diyor, Öbürü Baklava" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Öztunç'tan "Cahit Özkan" Açıklaması: "Üç-Beş Dolar İçin Birbirlerine Düştüler. Birisi Oklava Diyor, Öbürü Baklava"

15.05.2022 11:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili sözlerinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, “partimizin görüşünü yansıtmamaktadır” açıklamalarını değerlendirdi. Öztunç, “Üç-beş dolar için birbirlerine düştüler. Birisi oklava diyor, öbürü baklava diyor. Bundan sonra Cahit Özkan'ın yapacağı konuşmalar partisinin resmi görüşü değil, demek ki” ifadelerini kullandı.

FERHAT AKGÜN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili sözlerinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, "partimizin görüşünü yansıtmamaktadır" açıklamalarını değerlendirdi. Öztunç, "Üç-beş dolar için birbirlerine düştüler. Birisi oklava diyor, öbürü baklava diyor. Bundan sonra Cahit Özkan'ın yapacağı konuşmalar partisinin resmi görüşü değil, demek ki" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in; AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın, "Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu" sözleri ile ilgili "partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" açıklamasını, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Tekirdağ'da, CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Öztunç, şunları söyledi:

"Birincisi, diyor ki '2023 seçimlerinde yüzde 75 oyla geleceğiz' diyor. Cahit Özkan'ın bu iddiasına kargalar bile güler. Aç tavuk kendisini darı ambarında zannedermiş? Eğer yüzde 75 oyları varsa, buyursunlar hodri meydan. Hemen seçime gidelim. Niye 2023'ü bekliyorsunuz Cahit Özkan? Sandık getirin hemen. Hakem millet. Millete gidelim. Hakeme gidelim. Bakalım yüzde 75 mi alıyorsunuz, yüzde 20'nin altında mı oy alıyorsunuz? Hep beraber görelim, Cahit Özkan. Cahit Özkan'ın açıklamaları zaten hep ciddiyetsizdir. Meclis'teki konuşmaları da öyledir. Sallar, üfürür. İçi boş konuşmalardır. Cahit Özkan dışı süslü, içi boş bir zarftır.

İkinci açıklaması partisini de kızdırdı. Birleşik Arap Emirlikleri için konuşmuş. 'Teslim oldular bize' diyor. Daha düne kadar; bunların yayın organı Yeni Şafak Gazetesi, bunların yandaş yazarları, yandaş gazeteleri, Birleşik Arap Emirlikleri için 'şerefsiz bunlar' manşeti atıyordu. Sonra üç beş kuruş dolar gelecek diye ayağına gittiler.

Türkiye'nin itibarını yeniden para için sattılar. Şimdi de Cahit Özkan 'teslim oldular' diyor. Arkasından bakıyorsun Ömer Çelik hemen çıkıyor, yalanlama yapıyor, 'Bizim partimizin görüşünü temsil etmiyor. Bizim görüşümüzü temsil etmiyor' diyor. 'Kendi görüşüdür diyor.' Para nelere kadir ya? Üç beş dolar için, para için birbirlerine düştüler. Üç-beş dolar için birbirlerine düştüler. Birisi oklava diyor, öbürü baklava diyor. Arka arkaya açıklamalar yapıyorlar.

Cahit Özkan, grup başkanvekilleri. Yani partilerinin görüşünü temsil etmiyor muymuş, grup başkanvekilinin sözleri önemlidir. O zaman bugüne kadar Meclis'te Cahit Özkan'ın yaptığı konuşmalar partilerinin partisinin görüşünü temsil etmiyor, demek ki; ya da bundan sonra Cahit Özkan'ın yapacağı konuşmalar partisinin resmi görüşü değil demek ki. Muhtemelen, herhalde grup başkanvekilliği görevinden alacaklardır. Öyle görünüyor."

CHP'li Öztunç'tan Cahit Özkan Açıklaması: Üç-Beş Dolar İçin Birbirlerine Düştüler. Birisi Oklava Diyor, Öbürü Baklava
CHP'li Öztunç'tan Cahit Özkan Açıklaması: Üç-Beş Dolar İçin Birbirlerine Düştüler. Birisi Oklava Diyor, Öbürü Baklava
CHP'li Öztunç'tan Cahit Özkan Açıklaması: Üç-Beş Dolar İçin Birbirlerine Düştüler. Birisi Oklava Diyor, Öbürü Baklava
CHP'li Öztunç'tan Cahit Özkan Açıklaması: Üç-Beş Dolar İçin Birbirlerine Düştüler. Birisi Oklava Diyor, Öbürü Baklava

YORUMLAR
500
Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor Erdoğan Toprak: İktidar, Seçim Yaklaştıkça Yasakçı Valileri 81 İlde Sahaya Sürecek Erdoğan Toprak: İktidar, Seçim Yaklaştıkça Yasakçı Valileri 81 İlde Sahaya Sürecek

Birleşik Arap Emirlikleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Cahit Özkan, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Öztunç'tan 'Cahit Özkan' Açıklaması: 'Üç-Beş Dolar İçin Birbirlerine Düştüler. Birisi Oklava Diyor, Öbürü Baklava' - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
11:55 Yaşlı kadını 38 yıl önce öldürülen oğlunu kullanarak dolandırdılar
11:53 Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet: İlk fırsatta geleceğim inşallah
11:28 Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
11:24 Bağcılar'da belediye otobüsü bir kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!
11:22 Pentagon raporu: PKK ve İran Devrim Muhafızları müttefik oldu
11:05 MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
10:44 Ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti!
10:42 Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 12:15:41. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Öztunç'tan "Cahit Özkan" Açıklaması: "Üç-Beş Dolar İçin Birbirlerine Düştüler. Birisi Oklava Diyor, Öbürü Baklava" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement