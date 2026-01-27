CHP'li Saatçı'dan Bayrak Tepkisi: "Ak Parti Bayrakları Kalkmazsa Aydın'ı CHP Bayraklarıyla Donatırız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

CHP'li Saatçı'dan Bayrak Tepkisi: "Ak Parti Bayrakları Kalkmazsa Aydın'ı CHP Bayraklarıyla Donatırız"

27.01.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Ocak'taki Aydın’ı ziyareti nedeniyle kentin çeşitli noktalarına asılan AK Parti bayraklarının aradan üç gün geçmesine rağmen kaldırılmadığını belirterek, "Her CHP mitinginin hemen sonrasında kamu yetkilileri astığımız bayrakları toplamamız hususunda bizimle iletişime geçiyorlar. Cumartesi günü AKP mitingi oldu fakat asılan bayrak ve pankartların kaldırılması hususunda herhangi bir çalışma görmemekteyiz. Bu konuda ilgili mercileri göreve davet ediyorum. Aksi takdirde şehrin dört bir yanına pankart ve CHP bayraklarımızı bizler de asacağız" dedi.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ocak'taki Aydın'ı ziyareti nedeniyle kentin çeşitli noktalarına asılan AK Parti bayraklarının aradan üç gün geçmesine rağmen kaldırılmadığını belirterek, "Her CHP mitinginin hemen sonrasında kamu yetkilileri astığımız bayrakları toplamamız hususunda bizimle iletişime geçiyorlar. Cumartesi günü AKP mitingi oldu fakat asılan bayrak ve pankartların kaldırılması hususunda herhangi bir çalışma görmemekteyiz. Bu konuda ilgili mercileri göreve davet ediyorum. Aksi takdirde şehrin dört bir yanına pankart ve CHP bayraklarımızı bizler de asacağız" dedi.

Saatçı, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen cumartesi Aydın'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında kentin çeşitli noktalarına asılan AK Parti bayraklarının, aradan üç gün geçmesine rağmen kaldırılmadığını belirtti. Saatçı şunları kaydetti:

"İlimizde gerçekleşen her CHP mitingimizin hemen sonrasında ve aynı gün içerisinde çok değerli kamu yetkilileri kentimizin belirli noktalarına astığımız bayrakları toplamamız hususunda bizimle iletişime geçiyorlar. Cumartesi günü AKP mitingi oldu fakat kentimizde asılan bayraklar ve pankartların kaldırılması hususunda herhangi bir çalışma görmemekteyiz. Bu konuda ilgili mercileri göreve davet ediyor, aksi takdirde şehrin dört bir yanına pankart ve CHP bayraklarımızı bizlerin de asacağını altını çizerek belirtiyorum. Bu gece Buharkent'ten Didim'e, Çine'den Köşk'e ketimizin dört yanında bayrak ve pankart çalışması için hazırlıklarımızı yapalım"

CHP Aydın İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Bu şehir birilerinin değil, bu kent bir avuç iktidar yanlısının hiç değil. Yasalara, kanunlara uymayıp, keyfi uygulamalarla bu şehrin sokaklarında at koşturmaya çalışmak hiç kimsenin haddi değildir" ifadesi kullanıldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı'yı arayarak bugün öğlene kadar bayrak ve pankartların kaldırılması noktasında çalışmaların tamamlanacağı dair söz verdiği bildirilen açıklamada, "Bizler il ve ilçe başkanlıklarımızın önlerine bayraklama çalışmasını yaptık. Öğlen 13.30'a kadar bekliyoruz. Eğer verilen sözler tutulmazsa tüm örgütlerimiz ile Aydın'ın her yerinde ve hiç ummadığınız yerlere gereken pankart ve bayraklar tarafımızdan asılacaktır. Bu şehri bir avuç azınlığın adaletsizliğine teslim etmeyeceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Cumartesi, AK Parti, Yerel, Aydın, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Saatçı'dan Bayrak Tepkisi: 'Ak Parti Bayrakları Kalkmazsa Aydın'ı CHP Bayraklarıyla Donatırız' - Son Dakika

Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:16
Çuvalla para verecekler Fenerbahçe’den yıldız isme çılgın teklif
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:41:37. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Saatçı'dan Bayrak Tepkisi: "Ak Parti Bayrakları Kalkmazsa Aydın'ı CHP Bayraklarıyla Donatırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.