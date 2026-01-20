CHP'li Sarıbal: Gıda Krizi Türkiye'yi Tehdit Ediyor

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, küresel gıda sisteminin iklim krizi, savaşlar ve enerji maliyetlerinin etkisiyle yeniden şekillendiğini belirtterek, "Gıda krizi kapıda değil, içeride. Türkiye'nin gıda krizini yönetebilmesi için ilk adım, gıdayı stratejik alan ilan etmektir. Bu çerçevede Gıda Bakanlığı'nın kurulması, gıda güvencesinin ulusal güvenlik başlığına alınması, ürün planlaması, desteklerin artırılması, kooperatiflerin güçlendirilmesi, stratejik ürünlerde taban fiyat ve üretim garantisinin sağlanması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de derinleşen gıda krizine dikkati çekerek iktidarın tarım politikalarını eleştirdi.

Küresel gıda sisteminin iklim krizi, savaşlar ve enerji maliyetlerinin etkisiyle hızla yeniden şekillendiğini, buna karşılık Türkiye'de iktidarın tarımı plansız ve korumasız bıraktığını söyleyen Sarıbal, "Gıda krizi kapıda değil, içeride. Türkiye'nin gıda krizini yönetebilmesi için ilk adım, gıdayı stratejik alan ilan etmektir. Bu çerçevede Gıda Bakanlığı'nın kurulması, gıda güvencesinin ulusal güvenlik başlığına alınması, ürün planlaması, desteklerin artırılması, kooperatiflerin güçlendirilmesi, stratejik ürünlerde taban fiyat ve üretim garantisinin sağlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın 2026 Küresel Görünüm Raporu'na göre gelecek yıl 318 milyon kişinin kriz seviyesinde veya daha kötü açlıkla karşı karşıya kalacağını aktaran Sarıbal, bu rakamın 2019'a göre iki kat arttığını kaydetti. Sarıbal, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü değerlendirmelerinde tarım ve gıda sistemlerindeki hatalı uygulamaların çevresel, sosyal ve sağlık maliyetlerinin yıllık 12,7 trilyon dolara ulaştığına işaret edildiğini hatırlattı.

İsveç, Norveç, Hindistan ve Endonezya'nın pirinçten buğdaya kadar stratejik ürün stokladığını aktaran Sarıbal, İsveç hükümetinin Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez tarım ve gıdada stratejik bütçe uyguladığını, 2026 bütçesinden 57 milyon doların tahıl depolarına ayrıldığını söyledi. 2025 yılında Türkiye'nin fiziksel üretim kaybıyla karşı karşıya kaldığını, bitkisel üretimde 16 milyon tonluk düşüş yaşandığını dile getiren Sarıbal, 2026'da kişi başı tüketimin yaklaşık 100 kilogram azalması beklendiğini bunun daha düşük beslenme, daha yüksek sağlık maliyetleri ve toplumsal riskler yaratacağını vurguladı.

"Buğday üretimi kişi başı 295 kilodan 208 kiloya düştü"

Türkiye'de buğday üretimindeki gerilemeye dikkati çeken Sarıbal, "2002 yılında AKP iktidara geldiğinde kişi başı buğday üretimi kriz yılı olmasına rağmen 295 kilogramdı. Aradan geçen 23 yılda bu miktar 87 kilogram azalarak 208 kilograma düştü. Halkımızın neden ekmeği pahalıya yediği bu gerçeğin altında yatıyor. Yoksa Rusya ve Ukrayna'dan buğday ithal edip 'un ihracatında zirvedeyiz' diye övünmek marifet değil" ifadelerini kullandı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerini paylaşan Sarıbal, Türkiye'nin gıda enflasyonunda 1'inci sırada, dünya genelinde 5'inci sırada yer aldığını belirterek, "Saray rejimi ülkemizi dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkelerden biri haline getirmiştir. Dünyada gıda fiyatları 2025 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında gerilerken, Türkiye'de yüzde 28,3 oranında artmıştır. Son bir yılda fiyat artışları ekmekte yüzde 43,1, dana etinde yüzde 48,1, taze balıkta yüzde 50,9, meyvelerde yüzde 42,7, margarinde yüzde 41,9, şebeke suyunda yüzde 58,9'a ulaşmıştır. 2003 yılından bu yana ortalama fiyatlar 35,1 kat, gıda fiyatları ise 49,3 kat artmıştır. Bu tablo; ücret artışlarının kağıt üzerinde büyütülüp, alım gücünün ise raflarda törpülendiği bir yoksullaştırma politikasıdır" dedi.

Tarımın uzun süredir plansız, korumasız ve yönsüz bırakıldığını, maliyetlerin dövize endeksli olduğunu söyleyen Sarıbal, "Mazot, gübre, yem dövize bağlı, destekler geç ve yetersiz, ithalat yerli üreticiyi tasfiye ediyor. Hayvancılıkta ithalat kalıcı hale geldi. 2025 yılında üretici fiyatlarındaki artışlar yüzde 36,01, bazı kalemlerde artış yüzde 100'ün üzerine çıktı. Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerdeki fiyat artışı ile birlikte maliyet baskısı da devam ediyor. Son dönemde hızla yükselen girdi maliyetleri, çiftçilerin ekonomik yükünü ciddi biçimde artırdı. ÜRE gübresi önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 51 oranında zamlanırken, 20.20.0 kompoze gübresindeki artış yüzde 46'yı aştı. DAP gübresinde yüzde 41'lik bir yükseliş görülürken, amonyum nitrat ve amonyum sülfat gübrelerinin fiyatları da yüzde 33 oranında arttı. Benzer şekilde yem fiyatları da yükseldi. Son bir yıl içinde süt ve besi yemi fiyatları yüzde 30 civarında artış gösterdi" diye konuştu.

"Ranttan değil emekten, üretmekten yana politikalar uygulayın"

İktidarı "her şey yolunda masalı" anlatmakla eleştiren Sarıbal, halkın çareyi tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı marketlerde kuyruklarda aradığını söyledi. Yerel tohumların tasfiye edildiğini, hibrit ve GDO'lu tohumlara bağımlılık yaratıldığını, monokültür üretimin teşvik edildiğini söyleyen Sarıbal, Büyükşehir Yasası'nın en ağır darbelerden biri olduğunu, köylerin mahalleye dönüştürülmesiyle meraların yok edildiğini, gençlerin göç ettiğini ve köy tüzel kişiliğinin ortadan kaldırıldığını belirtti. Bu manzaranın neoliberal tarım politikalarının sonucu olduğunu dile getiren Sarıbal, "Devlet tarımdan çekildi, tarım şirketlere bırakıldı, küçük üretici tasfiye edildi. İthalat çözüm diye dayatıldı, çiftçi borç batağına sürüklendi, pazara ulaşımın önüne engeller konuldu. Sonra da soğan, patates stoklayan tüccar masalları anlatıldı. Bu masalları bin yıl da anlatsanız sorunu asla çözemezsiniz. Gıda fiyatlarındaki fahiş artışların önüne geçmenin yolu şirketleri değil, küçük aile tarımını desteklemektir. Yerel tohumlarını özgür bırakın. Girdi maliyetlerini düşürün. Köyleri ve köylü haklarını iade edin. Üretici ile tüketici arasındaki zinciri kısaltın. Küçük üreticilerin örgütlenmesini engellemeyin. Meraları amaç dışı kullanıma, ranta açmayın. İthalatı değil üretimi teşvik edin. Yani ranttan değil emekten, üretmekten yana politikalar uygulayın" ifadelerini kullandı.