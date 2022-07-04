CHP'li Sümer: "Türkiye Hiper Enflasyonu Yaşıyor. Verilen Yüzde 40 Zamların Vatandaşın Derdine Derman Olmasının İmkanı Yok" - Son Dakika
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CHP'li Sümer: "Türkiye Hiper Enflasyonu Yaşıyor. Verilen Yüzde 40 Zamların Vatandaşın Derdine Derman Olmasının İmkanı Yok"

04.07.2022 13:22
CHP'li Sümer: "Türkiye Hiper Enflasyonu Yaşıyor. Verilen Yüzde 40 Zamların Vatandaşın Derdine Derman Olmasının İmkanı Yok"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası verilecek zamlara ilişkin “Türkiye hiper enflasyonu yaşıyor. Kimse kusura bakmasın verilen yüzde 40 zamların vatandaşın derdine derman olmasının imkanı yok. Öyle ki yapılan zamla bile asgari ücret açlık sınırının altında kaldı” açıklamasını yaptı.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası verilecek zamlara ilişkin "Türkiye hiper enflasyonu yaşıyor. Kimse kusura bakmasın verilen yüzde 40 zamların vatandaşın derdine derman olmasının imkanı yok. Öyle ki yapılan zamla bile asgari ücret açlık sınırının altında kaldı" açıklamasını yaptı.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrasında maaşlara yansıyacak oranlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sümer, açıklanan rakamların gerçek hayatla alakası olmadığını belirterek yurttaşların alması gereken maaşın çok altında maaş aldığını kaydetti.

CHP'li Sümer'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Milyonların gözü kulağı açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. Millet keyfinden TÜİK'in açıklayacağı rakamları takip etmiyor. Maaşına gelecek zammı öğrenmek istiyor. Yılbaşından bugüne her şeye 8-9 kat atarken maaşına ne kadar zam geleceğini öğrenmek istiyor. İktidarın daha yıl başında yaptığı bütçe 6 ay sonra tutmamışken vatandaştan aile bütçesini ayarlaması isteniyor. Açıklanan rakamların gerçek hayatla alakası yok. Makyajlı rakamlar vatandaşın maaşına yansıyor ve gerçekten alması gereken maaşın çok altında oranlar ortaya çıkıyor. Bu vebal Başta TÜİK ve Talimatı gönderen Saray İktidarı olmak üzere herkesin boynunadır.

"YAPILAN ZAMLA BİLE ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI"

Türkiye hiper enflasyonu yaşıyor. Kimse kusura bakmasın verilen yüzde 40 zamların vatandaşın derdine derman olmasının imkanı yok. Daha 6 ay önce asgari ücrete tarihin büyük zammını yaptık diye övünenler bir zam daha yapmak zorunda kaldılar. Neden çünkü ekonomiyi berbat bir duruma getirdiler. Öyle ki yapılan zamla bile asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Açıklanan rakamların sahte olduğunu sokaktaki çocuklar bile biliyor. Bu doğrudan milletin emeğini ekmeğini çalmaktır.

"HAKSIZ DÜZENE İMZA ATANLAR ASLA UNUTULMAYACAKLAR"

Rant iktidarın kurduğu bu düzen mutlaka değişecek. Milyonlarca çalışanın maaşın kırpmak için rakamları değiştiren, hesaplama yöntemlerini değiştiren, gerektiğinden bambaşka rakamlar ortaya koyarak halkın gelir düzeyinin belirlenmesinde aksi yönde tutum sergileyen kim varsa önce hukuk daha sonra tarih önünde hesap verecektir. İçinden geçtiğimiz bu dönemin sonunda bu haksız düzene imza atanlar asla unutulmayacaklar. Sayın Genel Başkanımız da aynen bunları söyleyip yanlışa imza atmayın demişti. Ne yazık ki TÜİK'te bile bile yanlışa imza atmaya devam ediyor. Vatandaşın hakkına giriyor."

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Sümer: "Türkiye Hiper Enflasyonu Yaşıyor. Verilen Yüzde 40 Zamların Vatandaşın Derdine Derman Olmasının İmkanı Yok" - Son Dakika
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